Российский борец вольного стиля Оздамиров стал чемпионом мира среди юниоров

Tекст: Ирма Каплан

Российский борец вольного стиля Магомед-Салях Оздамиров в финальной схватке в весовой категории до 57 кг победил соперника из Индии Сумита Малика и стал чемпионом мира.

Россиянин Саид Сайдулов завоевал бронзу в весовой категории до 79 кг, как и его коллега в весовой категории до 92 кг российский борец Гаджимурад Гаджибатыров.

Чемпионат мира во вольной борьбе в Болгарии завершится 24 августа. Российские спортсмены соревнуются под флагом Объединенного мира борьбы.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российские борцы вольного стиля завершили матчевую встречу против сборной США с преимуществом в две победы.



