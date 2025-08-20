Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Российский борец вольного стиля Оздамиров стал чемпионом мира среди юниоров
Российский борец вольного стиля Магомед-Салях Оздамиров в финальной схватке в весовой категории до 57 кг победил соперника из Индии Сумита Малика и стал чемпионом мира.
Россиянин Саид Сайдулов завоевал бронзу в весовой категории до 79 кг, как и его коллега в весовой категории до 92 кг российский борец Гаджимурад Гаджибатыров.
Чемпионат мира во вольной борьбе в Болгарии завершится 24 августа. Российские спортсмены соревнуются под флагом Объединенного мира борьбы.
Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российские борцы вольного стиля завершили матчевую встречу против сборной США с преимуществом в две победы.