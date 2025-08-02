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    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    37 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    8 комментариев
    2 августа 2025, 12:06 • Новости дня

    InfoBRICS сообщил о панике и страхе краха власти Зеленского

    InfoBRICS сообщил о панике и страхе краха власти Зеленского
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти испытывают страх перед возможной гражданской войной, опасаясь роста недовольства и активности мятежных группировок в стране, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Украинское правительство испытывает серьёзные опасения по поводу развития ситуации на фронте и усиливающейся принудительной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса для InfoBRICS. По словам аналитика, «безусловно, оно опасается, что ситуация перейдет точку невозврата и приведет к появлению «внутреннего фронта» в условиях текущего конфликта».

    Лейрос отмечает, что в стране становится всё больше мятежных группировок, которые требуют прекращения боевых действий. Также, по его данным, зафиксирован рост числа нападений на украинские военкоматы, что свидетельствует о недовольстве среди населения.

    Аналитик считает, что даже абсолютная власть Владимира Зеленского не обеспечивает его и его окружению полной безопасности, поскольку недовольство среди граждан стремительно нарастает. По мнению Лейроса, ситуация в стране развивается так, что «крах режима стал лишь вопросом времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. В Раде назвали стоимость откупа от призыва в столице Украины, которая составляет 800 тыс. гривен. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    1 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией

    Лукашенко: Украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта

    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

    Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул: «У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, – это только что президент озвучил – это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб – это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим», передает ТАСС.

    Лукашенко также выразил полную поддержку позиции Путина по переговорам с Украиной. По его словам, белорусская сторона «абсолютно поддерживает» российскую, а глава государства отметил важность переговорного процесса даже во время боевых действий.

    Президент Белоруссии добавил, что вести диалог необходимо всегда, независимо от ситуации на фронте. Он также отметил, что публичные заявления украинских представителей расходятся с реальными возможностями урегулирования конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО

    Военкор Подоляка назвал главным достижением ВС России численное превосходство

    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что за все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих.

    Он отметил, что согласно неофициальным данным о потерях ВСУ, ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. В то же время российские войска, по словам блогера, обеспечивают регулярное пополнение, что позволяет восполнять и даже увеличивать численность.

    Подоляка подчеркнул, что одной из причин снижения численности ВСУ является массовое недоверие украинцев к армии, что приводит к многочисленным побегам с передовой. По его оценке, если бы не этот фактор, украинская армия могла бы насчитывать еще на 180-200 тыс. человек больше. Блогер добавил, что этот разрыв по численности играет ключевую роль в ходе спецоперации.

    Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре уничтожили самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 23:14 • Новости дня
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с фокусом на американские вооружения из особого списка приоритетов Киева, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

    Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

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    1 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России Полянский обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

    И.о. постпреда России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии и отметил политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.

    «Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.

    Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.

    Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.

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    2 августа 2025, 03:17 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    Российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Северное побережье реки Волчья в Волчанске в Харьковской области перешло под контроль российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Историческая часть города, расположенная на правом берегу, освобождена, передает ТАСС.

    Как сообщил Марочко, военнослужащие ВСУ пытаются заходить в населенный пункт с юго-запада, однако российские войска регулярно наносят по ним удары.

    «И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков», – сказал он.

    Эксперт подчеркнул, что район автовокзала Волчанска, где находились основные пути снабжения противника, перешел под плотный огневой контроль российских подразделений. По его словам, российские военнослужащие развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов, где также противник отступает на другой берег.

    Марочко пояснил, что водная преграда в виде реки Волчья становится барьером для украинских формирований и облегчает российским силам действия оборонительного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку. Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

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    1 августа 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров: Россия ждет ответа Киева по созданию рабочих групп
    Лавров: Россия ждет ответа Киева по созданию рабочих групп
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предложила создать совместные рабочие группы с Украиной по политическим и военным вопросам, и теперь ожидает ответа Киева, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров отметил: «Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России [Владимир Путин] 1 августа в ходе встречи с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

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    1 августа 2025, 22:02 • Новости дня
    Глава НАБУ подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака

    Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака

    Глава НАБУ подтвердил обыски в Германии у бывшего зама Ермака
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков в Мюнхене у экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы.

    Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака – Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена, передает РИА «Новости».

    Кривонос сообщил, что соответствующее уголовное дело активно расследуется, однако отказался раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход следствия.

    Ранее журналисты «Украинской правды» информировали о проведении обысков в Германии, а Suddeutsche Zeitung отметила, что немецкая полиция и прокуратура не комментируют происходящее.

    Украинские СМИ сообщили, что детективы НАБУ и сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыски у Шурмы в пригороде Мюнхена, передает ТАСС. Из дома Шурмы был изъят телефон. Обыски прошли в середине июля.

    Шурма и его брат Олег, которые сейчас проживают в Германии, ранее были фигурантами журналистского расследования о незаконном бюджетном финансировании солнечных электростанций, расположенных на территории России.

    Источник издания заявил: «Факт привлечения недосягаемых для киевских властей правоохранительных органов ФРГ стал одной из последних капель для Владимира Зеленского».

    После этих событий Зеленский через неделю публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в неэффективности и попытался ограничить их независимость, что вызвало протесты на Украине и критику со стороны западных партнеров.

    Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что атака на команду Зеленского была организована при участии США. По его мнению, протесты в стране координируют западные НКО, а американская сторона потребовала материалы, собранные НАБУ и САП. Килинкаров также сообщил, что решение обострить ситуацию могло быть принято президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее издание Spectator сообщило о необратимом ущербе репутации Владимира Зеленского из-за деятельности НАБУ.

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.

    Также записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

    Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.

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    2 августа 2025, 09:33 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    Журналист Боуз заявил о получении Трампом данных по Украине от Киева
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп начал ориентироваться на сведения Киева по спецоперации на Украине, несмотря на серьезные сомнения в объективности этой информации, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

    По его словам, президент США Дональд Трамп теперь получает информационные брифинги по украинскому конфликту от Киева, передает РИА «Новости». Боуз назвал сложившуюся ситуацию «катастрофической» и отметил, что данные, предоставляемые Киеву, искажают реальное положение дел на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери украинскими войсками города Часов Яр.

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    1 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, передает ТАСС.

    «В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это вот в целом. Но динамика продвижения вперед понятна», – заявил глава государства, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о неизменности выдвинутых Россией целей по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин заявил, что позиции, сформулированные в МИД России, остаются прежними передает ТАСС.

    «Да. Эти условия безусловно остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет», – отметил Путин.

    Путин заявлял, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине главной целью России.

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    2 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    В результате удара БПЛА по предприятию в Пензе погибла женщина
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензе беспилотники атаковали предприятие, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. В связи с происшествием в городе временно ограничена работа мобильного интернета, приостановлено движение общественного транспорта, объявлен режим «Воздушной опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Азовского моря.

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    1 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада остановить наступление России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, западные государства, еще недавно настаивавшие на необходимости нанести России поражение, теперь всеми средствами, включая обещания, угрозы и поставки вооружения, пытаются затормозить продвижение российских войск, передает ТАСС.

    «Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – заявил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области. Также сообщалось, что Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

    В июне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях.

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    1 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об унижении Украины Западом при попытке Киева вернуть часть суверенитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти попытались вернуть стране часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП, но не преуспели и только опозорились.

    «Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его словам, лучше бы руководство Украины вообще не предпринимало подобных шагов. Путин подчеркнул, что сама идея о возвращении суверенитета является правильной, однако действия Киева лишь привели к унижению.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, ограничивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    1 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Российская армия уничтожила базу ВСУ в Очакове

    Сальдо сообщил о поражении базы подготовки десанта ВСУ в Очакове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на этой неделе нанесли удар высокоточным оружием по военной базе в Очакове, где бойцы ВСУ готовились к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наши военные нанесли удары высокоточным оружием и вывели из строя ту базу, на которой готовились боевики для заброски на Тендровскую и Кинбурнскую косы», – заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС

    По словам губернатора, среди личного состава ВСУ на базе в Очакове все больше фиксируется иностранных наемников, которые приезжают для восполнения потерь украинской армии.

    В среду Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине. Он также отмечал, что ВСУ не оставили идеи высадки десанта в Херсонской области.

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    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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