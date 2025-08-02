Tекст: Дмитрий Зубарев

Боевики ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово в ночь на 25 октября 2024 года, рассказал местный житель Юрий Яцюта, передает РИА «Новости». По его словам, в тот день в город вошел отряд ВСУ и стрелял по тем домам, где, по их мнению, находились люди.

Яцюта сообщил, что жертвами стали Сергей Коровка, его мать Наталья Коровка и еще двое племянников, которые оказались в доме в момент трагедии. «Стреляли всех подряд – где, по их мнению, находились люди», – подчеркнул он.

Местные жители, услышав стук в ворота, решили, что к ним пришла армия России, и открыли двери. Однако бойцы ВСУ, не выясняя, кто находится в доме, открыли огонь и убили всех четверых членов семьи. Похоронить погибших удалось только к концу декабря 2024 года, отметил Юрий Яцюта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию. Украинский мобилизованный расстрелял сержантов ВСУ в Черниговской области.