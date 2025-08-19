Рютте сообщил, что членство Украины в НАТО не обсуждается

Рютте: США и некоторые другие страны против членства Украины в НАТО

Tекст: Антон Антонов

Рютте пояснил, что тема переговоров в Белом доме касается гарантий безопасности, схожих с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, а не самого вступления Украины в альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем – это не членство в НАТО», – заявил он.

Он также подчеркнул, что вопрос о возможности отправки европейских и американских военных на Украину «вообще не обсуждался» на встречах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Кроме того, Рютте уточнил, что на расширенных переговорах не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности.

