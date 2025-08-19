  • Новость часаЗеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался 40 минут
    Трамп допустил работу над урегулированием на Украине без прекращения огня
    В Белом доме обсудили гарантии безопасности для Украины
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    19 августа 2025, 04:25 • Новости дня

    Рютте сообщил, что членство Украины в НАТО не обсуждается

    Рютте: США и некоторые другие страны против членства Украины в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, на встрече в Белом доме также не обсуждали возможность отправки европейских и американских военных на Украину, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте пояснил, что тема переговоров в Белом доме касается гарантий безопасности, схожих с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, а не самого вступления Украины в альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем – это не членство в НАТО», – заявил он.

    Он также подчеркнул, что вопрос о возможности отправки европейских и американских военных на Украину «вообще не обсуждался» на встречах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Кроме того, Рютте уточнил, что на расширенных переговорах не обсуждались конкретные территориальные уступки со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе

    Эксперт Юшков: На азербайджанской нефтебазе в Одессе могли прятать морские дроны

    Эксперт объяснил удар по закрытой азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    18 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    19 августа 2025, 02:04 • Новости дня
    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон

    Ведущий Fox News Байер: Зеленский отменил интервью и покидает Вашингтон

    Зеленский отменил интервью Fox News и покидает Вашингтон
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский отменил запланированное интервью в вечерней программе Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий Брет Байер.

    «Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», – сообщил Байер в прямом эфире Fox News.

    По его словам, украинская делегация «улетает» из Вашингтона, передает ТАСС.

    Байер рассказал, что Зеленский планировал выйти в эфир программы в 18.00 по местному времени (01.00 мск). В течение первых 45 минут ведущий ждал появления гостя, который так и не пришел в студию. Байер несколько раз говорил зрителям, что ожидает Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Позднее по инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил о подготовке ко встрече Путина и Зеленского.

    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    18 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине

    Постпред США при НАТО призвал Европу оплатить новые гарантии безопасности Украине

    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер подчеркнул, что обеспечение безопасности Украине должно стать задачей и финансовой ответственностью европейских стран.

    В интервью телеканалу Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что новые меры по обеспечению безопасности Украине должны реализовать и оплатить европейские страны, передает ТАСС.

    «Они (украинцы) понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», – подчеркнул Уитэкер в ходе беседы.

    Он добавил, что Соединенные Штаты считают европейские страны ответственными за предоставление гарантий и финансирование этих мероприятий в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил о достижении прорыва в вопросе согласования гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Европейские страны, по мнению политолога Александра Рара, перестали верить в возможность военной победы Украины и теперь стараются влиять на будущее урегулирование конфликта.

    18 августа 2025, 22:41 • Новости дня
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России.

    Заявление прозвучало во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что вопросы, связанные с территориями и другие чувствительные темы, будут рассмотрены на уровне руководителей государств на трехсторонней встрече.

    Глава киевского режима также добавил, что инициатива проведения трехсторонних переговоров исходит от Дональда Трампа. По словам Зеленского, американский лидер выразил готовность организовать подобную встречу для обсуждения сложных вопросов.

    Ранее президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

    Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Следующим шагом, по словам Трампа, станет трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине.



    18 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пошутил, что теоретически может отменить выборы в Соединенных Штатах в случае военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме допустил в шутливой форме возможность отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае военного конфликта, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Зеленского о невозможности провести выборы, пока идет конфликт, Трамп иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!» Его слова сопровождались смехом присутствующих.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    18 августа 2025, 20:39 • Новости дня
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине после прекращения огня

    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно только после создания необходимых условий безопасности, передает ТАСС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленского спросили, готов ли он провести выборы на Украине.

    «Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность», – сказал Зеленский.

    По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения огня и обеспечения соответствующей обстановки.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента, где запланированы переговоры с главой США Дональдом Трампом.

    Перед этим в Белый дом начали прибывать европейские лидеры. Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    18 августа 2025, 20:49 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине без прекращения огня

    Трамп заявил о необязательности перемирия для мирного соглашения по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения, передает ТАСС.

    По его словам, стороны способны работать над сделкой, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    «Я не думаю, что нужно прекращение огня», – заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что работа над соглашением может идти, пока стороны конфликта продолжают воевать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине по итогам встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

    18 августа 2025, 21:41 • Новости дня
    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах в Киеве

    ЛГБТ-активисты и члены РДК подрались на похоронах художника-анархиста Чичкана в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии прощания с художником Давидом Чичканом в Киеве вспыхнул конфликт между представителями ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) и военными «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России), пишут украинские СМИ.

    Инцидент произошел после выхода траурной процессии с Майдана Незалежности, сообщило издание «Страна». Во время движения к Байковому кладбищу на активистов Максима Наконечного и Виктора Пилипенко, державших радужные флаги, сзади напали представители РДК.

    По словам активистки Дианы Берг, военные из РДК не участвовали в церемонии прощания, а, проходя мимо, решили вмешаться из-за флагов. Завязалась драка между членами РДК и ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) ветераном Виктором Пилипенко. Присутствовавшие анархисты прекратили конфликт, применив газ.

    В апреле на Украине потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу.

    18 августа 2025, 19:37 • Новости дня
    Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    WSJ: Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед важной встречей с президентом США Дональдом Трампом президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали отказаться от привычного стиля и выбрать строгий деловой костюм.

    Как пишет Wall Street Journal, Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом издание сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника и другой источник, передает РИА «Новости».

    По данным издания, просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома.

    Ранее в тот же день Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине в черной футболке и брюках, что вызвало вопросы среди американских и европейских представителей. Газета отмечает, что Зеленский часто пренебрегал традиционным деловым этикетом на встречах с западными лидерами.

    Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Дональд Трамп с иронией заметил, что гость «одет красиво». Один из журналистов тогда отметил, что часть американцев считает такой стиль одежды неуважением к официальному статусу мероприятия. Сам Зеленский в ответ на вопрос, когда он наденет костюм, ранее заявлял: «Сделаю это, когда закончится конфликт».

    Встреча Трампа и Зеленского пройдет в Вашингтоне 18 августа, на ней также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. Bild, ссылаясь на источники, указывает, что сначала Трамп встретится с Зеленским один на один и лишь после этого проведет переговоры с европейскими участниками.

    Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно через отказ от претензий на Крым и согласие на нейтральный статус страны. Зеленский в ответ заявил, что не считает возможным отказываться от Крыма, но не озвучил конкретного плана действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается обсуждением его выбора одежды и следования дипломатическому протоколу. Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Зеленский на переговорах в костюме. Зеленский выбрал черную футболку для встречи, выделившись на фоне остальных участников, одетых официально.

    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

