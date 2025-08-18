Стало известно о включении братьев Миранчуков в состав сборной России

Братья Миранчуки вошли в расширенный список футболистов на сентябрьские матчи

Tекст: Денис Тельманов

Полузащитники Алексей Миранчук из американской «Атланты» и Антон Миранчук из швейцарского «Сьона» вошли в опубликованный расширенный список сборной России по футболу. Всего в нем оказались 39 игроков, среди которых футболисты клубов Франции, США, Швейцарии и ведущих команд России, передает ТАСС.

В список попали вратари Сафонов, Максименко, Агкацев, Ставер и Гудиев, а также защитники и полузащитники ведущих российских клубов.

«Сейчас сформирован расширенный список. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список», – отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин также добавил, что в список включены молодые игроки, проявившие себя в начале сезона, такие как Глебов и Раков. Окончательный состав станет известен ближе к сентябрьским контрольным встречам со сборными Иордании и Катара. Матч с Иорданией пройдет 4 сентября в Москве, с Катаром – 7 сентября в Эр-Райяне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по футболу одержала победу над командой Сирии со счетом 4:0 в товарищеском матче в Волгограде.

Алексей Миранчук забил гол и отдал результативную передачу в матче MLS, благодаря чему «Атланта» выиграла у «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:1.