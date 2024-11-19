Сборная России по футболу разгромила команду Сирии в товарищеском матче

  • Новость часаСистема ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
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    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО
    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    В Тбилиси сравнили объемы продаж вина из Литвы и Грузии в Россию
    Министры шести стран ЕС обвинили Россию в гибридных атаках
    Зеленский подтвердил разрешение ударов ATACMS вглубь России
    США решили не менять ядерную политику из-за новой доктрины России
    Дания передала Украине шесть истребителей F-16
    Выступление жены Зеленского отменили в Любляне после пророссийской акции
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    6 комментариев
    19 ноября 2024, 21:57 • Новости дня

    Сборная России по футболу разгромила команду Сирии в товарищеском матче

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Сирии со счетом 4:0 в товарищеском матче в Волгограде, где присутствовали более 35 тыс. зрителей.

    В первом тайме на 33-й минуте Максим Осипенко открыл счет, во втором тайме на 53-й минуте Илья Самошников удвоил преимущество, передает ТАСС. Алексей Миранчук забил третий гол на 66-й минуте, а Максим Осипенко завершил разгром, забив четвертый мяч на 80-й минуте матча.

    Ранее 15 ноября сборная России также одержала победу со счетом 11:0 над командой Брунея в Краснодаре, что стало крупнейшей победой в ее истории. Обе победы будут учтены в рейтинге ФИФА. На данный момент сборная России занимает 34-е место, а команда Сирии находится на 93-й позиции.

    19 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    @ SOUTH KOREA MND/EYEPRESS/Ruters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины минувшей ночью выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена, передает ТАСС.

    Атака была произведена в 3.25, жертв и разрушений на территории региона нет, добавили в Минобороны.

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России, учитывая новую ядерную политику, утвержденную президентом Владимиром Путиным.

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    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    19 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт Никулин: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия. История с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. Ранее ОЗХО сообщила о нахождении следов отравляющего вещества «Си-Эс» на Украине.

    «Си-Эс» – это вещество раздражающего действия. Речь идет о своего рода аналоге слезоточивого газа. Оно использовалось, в частности, Соединенными Штатами для разгона демонстрантов. Крайне важна его концентрация: если, например, «Си-Эс» применить в закрытом помещении, то оно вполне может быть смертельным», – рассказал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    Он напомнил: в феврале 2023 года Минобороны России сообщало, что в Краматорск прибыл поезд с химическими веществами в сопровождении иностранцев. «Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия», – отметил собеседник. По его мнению, история с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – «самострел». «Это такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии», – считает эксперт.

    Никулин не исключает, что Украина при поддержке Запада попытается сделать виновной Россию. Появление информации о следах вещества в почве именно сейчас неслучайно, добавил собеседник. Он объясняет: Владимира Зеленского не позвали на саммит «Большой двадцатки», украинские войска не могут остановить российское наступление. На этом фоне киевские власти видят один выход – создавать небылицы.

    Вместе с тем, как подчеркнул микробиолог, Россия, в отличие от тех же США, выполнила свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию еще в 2017 году. «Но выдумывание фейковых историй – это, пожалуй, единственный путь, который, как надеются в Киеве, может им помочь в данной ситуации», – указал эксперт.

    Причем в ОЗХО могут закрыть глаза на факты, которые будут свидетельствовать о непричастности Москвы. «Западу не удалось доказать ни отравления Сергея и Юлии Скрипалей, ни отравления Алексея Навального, но эти фейки активно использовались в психологических операциях против нашей страны. В этом случае тактика будет той же», – рассуждает Никулин.

    Также этот случай может быть задействован для давления на Россию в ОЗХО. «Запад пытается лишить российскую сторону права голоса, а также не допустить туда ее представителей в технический секретариат. Их цель – полностью взять организацию под свой контроль», – указал микробиолог.

    Он напомнил, что последние генеральные директора ОЗХО уже «плясали под дудку западных стран». «Таким образом, организация потихоньку превращается в структуру, которая раскручивает фейковые истории», – заключил Никулин.

    Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы отравляющего вещества в образцах, взятых на передовой линии в Днепропетровской области Украины. Речь идет о хлорбензальмалонодинитриле, известном также как CS («Си-Эс»), говорится в докладе экспертов.

    По данным организации, сам инцидент произошел 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка». Направленная туда миссия ОЗХО «собрала документы и цифровые файлы, опросила свидетелей и получила три образца, переданных Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи», отмечается в документе.

    По возвращении специалисты направили образцы в две аккредитованные ОЗХО лаборатории, которые подтвердили наличие в них «средства борьбы с беспорядками». «Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких агентов в военных действиях запрещено», – говорится в заявлении организации.

    Какая сторона применила вещество, в докладе не указывается. Документ распространен среди членов организации и будет обсуждаться на конференции государств – участников организации в конце ноября в Гааге.

    CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Минобороны России ранее сообщало, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

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    19 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновение России с европейскими войсками на Украине не ожидается, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву.

    «Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», – сказал Боррель журналистам после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ЕС оказывает военную помощь Киеву, но это не делает его участником конфликта.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

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    19 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров: Ударами ATACMS по Брянской области Запад хочет эскалации

    Лавров заявил об участии США в ударах ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS

    Удары Вооруженных сил Украины по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

    По словам Лаврова, применение таких высокотехнологичных ракет было бы невозможно без участия США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на эту связь.

    Министр отметил, что использование ракет ATACMS для ударов по Брянской области подчеркивает, что Запад заинтересован в усилении напряженности.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

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    19 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Лавров оценил итоги саммита G20

    Лавров оценил итоги саммита G20 в Бразилии как позитивные

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саммит «Группы двадцати» (G20) в Бразилии завершился позитивными итогами, несмотря на попытки Запада доминировать в повестке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятии.

    Лавров подчеркнул, что в ходе саммита были достигнуты важные договоренности, передает ТАСС. «Сегодня завершается саммит «Группы двадцати». Это кульминация председательства Бразилии в «Двадцатке», которая руководила ей в течение всего года, провела большое количество мероприятий, как это обычно и бывает. И я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно», – сказал глава российского МИД.

    Он также отметил, что странам коллективного Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита. Лавров подчеркнул, что ни одна из стран мирового большинства и Глобального Юга не поддержали попытки Запада изменить повестку дня. «Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось, никто его из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал», – заявил он.

    Кроме того, Лавров сообщил, что большинство делегаций стран Глобального Юга на саммите отмечали засилье западных представителей в международных структурах. Это, по его словам, было одной из ключевых тем обсуждения среди делегатов.

    Как ранее писала газета Financial Times, на саммите G20 в Бразилии европейцы отказались от жестких формулировок к России по Украине из-за опасений сорвать принятие итогового коммюнике. Также сообщалось, что страны G20 приняли декларацию, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

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    19 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Путин выразил надежду на снижение дефицита бюджета за счет роста доходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил надежду на снижение дефицита бюджета в ближайшие три года за счет увеличения доходов, он заявил об этом на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

    Нечаев отметил, что его фракция поддержала проект бюджета в первом чтении, но выразил беспокойство, что бюджет на 2025–2027 годы сверстан с дефицитом, передает ТАСС.

    «Но небольшой дефицит», – сказал Путин в ответ. «На самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», – подчеркнул он. Президент отметил значимость мнения партии «Новые люди», так как она напрямую взаимодействует с предпринимателями и понимает экономическую среду.

    На прошлой неделе Госдума одобрила федеральный бюджет Российской Федерации на 2025–2027 годы во втором чтении, включающий более 1 тыс. поправок, из которых более 850 внесены правительством. В октябре Кабмин предложил перераспределить 7 трлн рублей в бюджете, намереваясь внести около 900 поправок, часть из которых направят на оборонную безопасность.

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    19 ноября 2024, 18:31 • Новости дня
    Лавров назвал ядерное оружие средством для предотвращения ядерной войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия считает ядерное оружие основным средством для предотвращения ядерного конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

    «Мы убеждены, что ядерное оружие – это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Министр также выразил надежду, что западные страны ознакомятся с обновленной ядерной доктриной России. Он отметил, что доктрина официально опубликована, в документе подтверждены основы политики России в области ядерного сдерживания.

    Лавров добавил, что надеется, что западные страны будут изучать доктрину во всей ее полноте, а не выборочно, как это происходит с Уставом ООН, где, по его мнению, они рассматривают только те положения, которые соответствуют их интересам.

    Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о важности глубокого анализа текста новой ядерной доктрины России как внутри страны, так и за ее пределами. Он также отметил, что обновленная ядерная доктрина России допускает возможность ядерного ответа в случае использования Украиной западных неядерных ракет против России или Белоруссии, создавая критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности.

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    19 ноября 2024, 20:33 • Новости дня
    Политолог: «План стойкости» Зеленского пуст в идейном и практическом плане

    Политолог Скачко: «План стойкости» стал жалкой попыткой Зеленского сохранить власть

    Политолог: «План стойкости» Зеленского пуст в идейном и практическом плане
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В новом плане Зеленского нет конкретных предложений и сроков, все размыто до предела. А пункты, касающиеся гуманитарных аспектов жизни страны, написаны настолько обще, что их можно применить почти в любой другой стране мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский представил «план стойкости» Украины.

    «Так называемый «план стойкости» нужен Владимиру Зеленскому лишь для одной цели: это своеобразная страховка на случай, если западные государства вынудят его проводить выборы на Украине. Конечно, он всеми силами пытается отсрочить кампанию, и для этого ему и необходима бесконечная война», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако положиться исключительно на конфликт он не может. В конечном счете, у него нет гарантий, что в Вашингтоне не вспомнят о желании поиграть в демократию и провести выборы. В таком случае он скажет, что «план стойкости» – это его предвыборная программа», – добавил Скачко.

    «При этом «план стойкости» максимально пуст в идейном и практическом плане. В нем нет конкретных предложений и сроков, все размыто до предела, а пункты, касающиеся гуманитарных аспектов жизни страны, написаны настолько обще, что их можно применить почти в любой другой стране мира», – отмечает эксперт.

    «В целом, Зеленский постоянно стоит какие-то планы: «мира», «победы», теперь «стойкости». Если ты как политик постоянно строишь планы, но ни один не доводишь до конца, то пора бы признаться в собственной лени, неспособности сосредоточиться и прекратить демонстрацию этого скудоумия», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский представил «план стойкости» Украины. Инициатива состоит из десяти пунктов, следование которым должно помочь государству выстоять в условиях продолжающегося конфликта. По его словам, этот документ станет первой доктриной страны, призванной провести ее «от войны к миру».

    Каждое положение плана имеет собственное название. «Единство» отражает стремление Украины войти в состав ЕС и НАТО. При этом страна должна будет отказаться от проведения выборов президента до окончания конфликта. Пункт «фронт» регламентирует проведение военных операций ВСУ, в том числе и на территории России.

    План также предусматривает наращивание производства оружия на территории самой Украины и привлечение инвестиций в развитие ОПК государства. Отмечается, что в следующем году в стране будет создано около трех тыс. ракет. Зеленский также акцентировал внимание на необходимости поддержания «культурного суверенитета».

    План уже раскритиковали некоторые депутаты Верховной рады. Так, Ярослав Железняк заявил, что в проекте имеется слишком много общих фраз. Выступление Зеленского он охарактеризовал как запутанное, а пункт «финансы», по его оценке, является «полной фигней».

    В свою очередь депутат Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) счел тезисы о «культурном суверенитете» «полным идиотизмом». Другие парламентарии сочли инициативу оторванной от реальности.

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    19 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин объяснил ограничение майнинга нехваткой электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение ограничений на майнинг в российских регионах связано с нехваткой электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

    Путин подчеркнул, что в регионах, где наблюдается излишек электроэнергии, майнинговая деятельность должна продолжаться, передает ТАСС.

    Нечаев, в свою очередь, выразил благодарность главе государства за принятие закона о майнинге.

    Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что нехватка электрической энергии в стране может начаться в ближайшие пять-десять лет из-за активного развития майнинга в Южно-Сибирском регионе.

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    19 ноября 2024, 07:23 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 12 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 12 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО сбила 12 украинских беспилотников в Ростовской и Белгородской областях, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью и еще один над Белгородской областью.

    Ранее в результате атаки дронов на Ростовскую область пострадал водитель «Газели» – житель Волгограда, «остановившийся на трассе для отдыха».

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    19 ноября 2024, 17:36 • Новости дня
    Дело семи участников вторжения в Курскую область передано в суд

    Генпрокуратура: Дело семи участников вторжения в Курскую область передано в суд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военная прокуратура Московского военного округа передала в суд дело о теракте с участием семи военнослужащих ВСУ, задержанных в сентябре, сообщила Генпрокуратура России.

    Украинские военнослужащие, участвовавшие во вторжении в Курскую область, были задержаны российскими военнослужащими в период с 13 по 15 сентября этого года, передает ТАСС. В Генпрокуратуре уточнили, что им вменяется совершение теракта группой лиц, повлекшего наступление тяжких последствий.

    Ранее в российской столице решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям. В октябре Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные украинскими вооруженными силами против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области, а также ДНР и ЛНР.

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    19 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин: Россия победит благодаря своим гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия преодолеет трудные времена, опираясь на поддержку народа, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

    Путин выразил уверенность в том, что благодаря народу Россия выйдет победителем из непростого времени, передает РИА «Новости». Нечаев отметил, что его партия и сторонники поддерживают президента и уверены в победе страны. «Благодаря народу России», – уточнил Путин, подчеркивая роль граждан в достижении успеха.

    Глава государства добавил, что цель страны заключается не в том, чтобы доказывать что-то кому-то, а в том, чтобы двигаться вперед и развиваться с теми, кто готов к этому. «Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать», – сказал он.

    На встрече также обсуждались достижения в организации саммита БРИКС в России. Нечаев поблагодарил Путина за вклад в проведение мероприятия.

    Ранее Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране, также он назвал единство народа главным условием всех побед России.

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    19 ноября 2024, 13:10 • Новости дня
    В Германии заявили об отсутствии планов звонка Шольца Путину

    В Германии заявили об отсутствии планов нового звонка Шольца Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Новый телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным не намечен, заявили в правительстве ФРГ.

    В кабмине Германии заявили об отсутствии планов на новый телефонный разговор между Шольцем и Путиным, передает ТАСС.

    Представитель кабмина подчеркнул, что обычно о переговорах информируют после их проведения.

    Напомним, лидеры стран провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров. Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным.

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