Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Миранчук принес победу «Атланте» в матче MLS
Алексей Миранчук забил и отдал голевую передачу в матче «Атланта» - «Нью-Йорк Ред Буллс»
«Атланта» выиграла у «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:1 в матче MLS благодаря голу и передаче Алексея Миранчука.
Как передает ТАСС, «Атланта» одержала победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата MLS. В составе победителей Алексей Миранчук забил на 75-й минуте с пенальти, а Тайлер Вольффф отличился на 90+7 минуте. У гостей отметился Серж Нгома на 90+14 минуте.
Миранчук также сделал голевую передачу в этом матче. За восемь матчей в составе новой команды он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее российский футболист Алексей Миранчук перешел в американский футбольный клуб «Атланта».