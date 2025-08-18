Финский клуб лишился спонсора из-за контракта с Пулккиненом

Клуб «Кикко-Вантаа» потерял спонсора после подписания контракта с Пулккиненом

Tекст: Денис Тельманов

Финский клуб «Кикко-Вантаа» остался без одного из спонсоров из-за заключения контракта с бывшим игроком КХЛ Тему Пулккиненом, передает Iltalehti.

Компания-спонсор публично заявила, что такое решение клуба не соответствует ее ценностям. Представитель фирмы Туула Лехто прямо отметил: «Мы считаем, что действия клуба 'Кикко-Вантаа' не соответствуют нашим ценностям».

В мае 2024 года Пулккинен покинул китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар», оставаясь последним финским хоккеистом, продолжившим карьеру в лиге после сезона-2021/22. Его решение выступать в России вызвало критику на родине.

В настоящее время Пулккинен выступает за «Кикко-Вантаа» из второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии. 13 августа он принес публичные извинения за свое решение остаться в КХЛ после начала спецоперации на Украине.

Тему Пулккинену 33 года. Он выступал за команды КХЛ из Челябинска, Ярославля, Москвы и Минска, провел 319 матчей, забросил 104 шайбы и сделал 82 передачи. В 2016 году он стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Финляндии. В НХЛ Пулккинен играл за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис».

