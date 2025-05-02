Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Овечкин не попал в финал премии НХЛ за мастерство
Овечкин не попал в финальный список претендентов на «Билл Мастертон Трофи» за мастерство
Российский нападающий Александр Овечкин, несмотря на рекордные 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, не вошел в тройку финалистов премии «Билл Мастертон Трофи» за спортивное мастерство и верность хоккею.
Российский хоккеист Александр Овечкин, выдвинутый клубом «Вашингтон Кэпиталз» на премию «Билл Мастертон Трофи», не попал в число финалистов, передает РИА «Новости». Эта награда ежегодно вручается игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему выдающееся спортивное мастерство и верность хоккею.
В финальный список вошли Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»), Габриэль Ландескуг и Шон Монахан.
Ранее журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер сообщала, что «Вашингтон» выдвинул Овечкина на этот приз после того, как он установил новый рекорд НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу и обогнав Уэйна Гретцки. Российские хоккеисты ранее ни разу не выигрывали «Билл Мастертон Трофи».
Марк-Андре Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из первого раунда плей-офф, а Ландескуг вернулся на лед после долгого лечения и операции. Шон Монахан стал важным игроком для «Коламбуса» после смерти Джонни Годро, поддерживая команду в трудный момент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что Александру Овечкину пока рано в Зал славы, так как он является действующим игроком.
Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, забросившим 75 шайб в матчах Кубка Стэнли, отличившись в игре против «Монреаль Канадиенс».
Вячеслав Фетисов поделился мнением о шансах Овечкина догнать Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ с учетом матчей плей-офф.