ПВО уничтожила шесть беспилотников над Воронежской областью

Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над Воронежской областью

Tекст: Вера Басилая

С 9 до 11 часов утра по московскому времени системой противовоздушной обороны были уничтожены шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Воронежской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что все летательные аппараты были перехвачены дежурными силами ПВО.

Минобороны сообщило об уничтожении над восемью регионами России 46 дронов ВСУ, из них 14 были сбиты над Нижегородской областью.

Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежу.

В Нижегородской области отражена атака БПЛА на промышленное предприятие.