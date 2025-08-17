  • Новость часаAxios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    17 августа 2025, 05:25 • Новости дня

    Британский полковник назвал НАТО «бумажным тигром» по сравнению с ВС России

    Telegraph: Экс-полковник назвал НАТО «бумажным тигром» в сравнении с ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник британских вооруженных сил в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что время вялых европейских компромиссов прошло, так как Европа не всегда может полагаться на дядю Сэма в вопросе спасения, когда рядом такая держава, как Россия.

    Отставной британский полковник Кемп в своей статье для Telegraph напоминает, как Россия поддерживает «поразительный уровень производства вооружений», якобы дополняя его поставками из Ирана, Северной Кореи и Китая. Как  переориентировала экономику с Европы на страны БРИКС, как преодолела  финансовые трудности.

    « Россия показала, что ее вооруженные силы не бумажный тигр. Хваленой западной техники, технического совершенства и военных доктрин недостаточно, чтобы победить ее. Действительно, Россия усвоила уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими инновациями на поле боя так, как это не удалось Западу», – пишет Кемп.

    Он перечисляет также, как зависимые от российских энергоносителей европейские страны продолжали играть роль в подпитке российских ресурсов, а суровые западные санкции оказались недостаточными.

    «Тем временем европейцы превратились в наблюдателей за судьбой Украины – и своей собственной. Европейские лидеры, похоже, даже не осознают, что причина всей этой ситуации и всего, что из нее вырастет, во многом находится у них самих», – говорится в статье.

    Британский отставник считает, что причина спецоперации совсем на то, о чем говорит российский президент Владимир Путин, а наоборот.

    «Путин совершенно верно оценил ситуацию: именно НАТО было «бумажным тигром», – отметил он.

    Кемп привычно стращает евроколлег злой и мощной Россией, призывает объединяться и самим готовиться к обороне, увеличивать затраты на нее, восстанавливать армии и закаливать политическое мышление, так как американский Дядя Сэм совсем ненадежен.

    «География сама по себе диктует, что европейские страны теоретически должны вкладывать в будущее Украины больше средств, чем США, и именно им следует стремиться нести бремя гарантий безопасности, а не постоянно оглядываться по ту сторону Атлантики», – считает отставной полковник.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома

    уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.


    16 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    @ IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    16 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    16 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 15:45 • Новости дня
    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

    Евродепутат Кеннес признал победу Путина после саммита на Аляске

    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Появление президента России Владимира Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

    Саммит на Аляске стал значимым имиджевым успехом президента России Владимира Путина, заявил депутат Европарламента Руди Кеннес, передает РИА «Новости».

    Евродепутат отметил, что появление Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим, по его мнению, выступил Евросоюз.

    Он добавил, что Евросоюз выглядит жалко, поскольку вынужден во всем упрашивать и умолять США. По словам Кеннеса, даже если ему не нравится политика Путина, факт возвращения президента России на международную арену может стать положительным для будущего.

    Евродепутат также считает, что уравновешивание влияния США Китаем, странами глобального Юга и объединением БРИКС могло бы принести миру больше баланса. Кеннес подчеркнул необходимость создания сбалансированного мира с равными возможностями для всех.

    Ранее европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил, что лихорадочная реакция Евросоюза на саммит Россия-США доказывает потерю субъектности Брюсселем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидерами Европейского союза поднял тему новых гарантий безопасности для Украины, сообщил источник.

    Трамп якобы обсуждал с руководителями стран Европейского союза идею создания системы гарантий безопасности для Украины, аналогичной пятой статье устава НАТО, сообщил собеседник CNN, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие гарантии могут быть реализованы только при поддержке США и стран Евросоюза и после достижения мирного соглашения, однако формальное участие самой НАТО в этих гарантиях не предполагается.

    Детали инициативы и возможный механизм реализации остаются неизвестными. Не уточняется также, готов ли Евросоюз поддержать данное предложение.

    Пятая статья устава НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока рассматривается как нападение на весь альянс.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня.

    16 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    Туск объявил о решающей фазе «игры» за будущее Украины

    Туск: Игра за будущее Украины вошла в решающую стадию

    Туск объявил о решающей фазе «игры» за будущее Украины
    @ Grzegorz Krzyzewski/Imago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    О решающем этапе «игры» за будущее Украины и безопасность Европы сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС. Туск отметил, что исход противостояния повлияет не только на положение на Украине, но и на безопасность самой Польши и всего европейского континента.

    Он добавил, что президент России Владимир Путин вновь показал себя как опытного игрока на мировой арене. По его мнению, единство Запада в этот момент особенно важно.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул приоритет полного мирного соглашения по Украине во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

    Страны Европейского союза выразили готовность продолжать давление на Россию и ужесточать санкции.

    ЕС и Британия отказались прекращать поставки оружия Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность с Украиной останется непоколебимой.


    16 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    NBC News: Гарантии безопасности для Украины не будут включать членство в НАТО

    NBC News: Гарантии для Украины исключают членство в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах, касающихся возможного мирного соглашения, Белый дом предложил предоставить Украине гарантии безопасности, не предусматривающие членства в НАТО, сообщает NBC News

    Как сообщает NBC News, в качестве гарантии США обсуждают обязательства, схожие с натовскими, но без формального членства Украины в альянсе. Источники NBC News отмечают, что европейские лидеры продолжают настаивать на праве Украины добиваться вступления в НАТО, что противоречит подходу США, передает ТАСС.

    NBC News также сообщает, что президент США Дональд Трамп не поднимал вопрос размещения американских военных на Украине в разговорах с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Переговоры касались формата «европейских и американских гарантий безопасности» в рамках возможного соглашения между Киевом и Москвой.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что считает своим приоритетом полное мирное соглашение по Украине, а не временное перемирие.

    Трамп обсудил с лидерами стран ЕС возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны, как в НАТО, но без формального участия альянса.

    Владимир Путин выразил уважение к позиции США по необходимости скорого прекращения боевых действий и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    16 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп выразил ЕС готовность предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами европейских стран выразил готовность предоставить Украине прямые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Разговор состоялся с борта президентского самолета США.

    Трамп, по данным издания, заявил: «Я более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине». Источники заявляют, что это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных путей урегулирования конфликта на Украине.

    Кроме того, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, Трамп отметил, что дальнейшее достижение соглашения по Украине зависит от позиции Владимира Зеленского и европейских стран.

    Ранее Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа новые гарантии безопасности для Украины.

    Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами обсудил возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны НАТО, но без участия альянса.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Трампом на Аляске согласился с доводами американского президента о необходимости обеспечить безопасность Украины.

    16 августа 2025, 12:25 • Новости дня
    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив конструктивный настрой сторон и обсуждение украинского вопроса.

    Трамп назвал переговоры с Путиным отличными и крайне результативными, передает ТАСС.

    Также у него прошел содержательный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    В ходе диалога, по словам Трампа, все участники согласились, что для завершения конфликта на Украине необходима выработка прямого мирного соглашения, а не временного прекращения огня.

    Американский лидер отметил, что контакты с руководством России и другими странами способствуют поиску компромиссов, однако ни одна сторона не готова поддержать только формальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    16 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа новые гарантии безопасности для Украины
    Зеленский попросил у Трампа новые гарантии безопасности для Украины
    @ Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский повторно затронул вопрос гарантий безопасности для Украины и акцентировал участие США и Европы.

    Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом вновь обратился с просьбой о предоставлении гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и европейских стран для Украины, передает ТАСС. Зеленский подчеркнул важность того, чтобы безопасность Украины была надежно и долгосрочно гарантирована при участии и Европы, и Соединенных Штатов. Он также выразил пожелание, чтобы ключевые вопросы, касающиеся Украины, обсуждались с участием киевских властей.

    Кроме того, глава киевского режима предложил ужесточить санкции в отношении России, если не состоится трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной. Зеленский считает, что более жесткие ограничения смогут усилить давление на Москву.

    По данным агентства РБК-Украина, на переговорах с Трампом обсуждался вопрос о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора. Речь идет о формате коллективной обороны вне рамок НАТО, что подразумевает международные обязательства по защите Украины, не вступая в альянс.

    Ранее Трамп в беседе с европейскими лидерами обсудил возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии с принципом коллективной обороны НАТО, но без формального участия альянса.

    Также Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским.

    Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в понедельник, 18 августа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 13:44 • Новости дня
    NYT: Трамп отверг условия Евросоюза по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня, пишет New York Times.

    Трамп отказался поддерживать подход, согласованный с руководителями стран ЕС 13 августа, предусматривающий сначала заключение перемирия на Украине, а уже затем переход к обсуждению мирного соглашения, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Газета отмечает, что такой подход выгоден России, которая традиционно настаивала на комплексном урегулировании ситуации, а не на временных мерах. Украина, в свою очередь, рассчитывала сначала добиться режима прекращения огня, чтобы затем перейти к мирным переговорам.

    Напомним, Трамп выступил за мирное соглашение по Украине вместо перемирия.

    ЕС и Британия после саммита президентов России и США заявили, что не прекратят поставки оружия Украине, а также отметили, что Россия не может блокировать право Украины на вступление в НАТО.

    16 августа 2025, 15:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм спрогнозировал окончание конфликта на Украине до Рождества

    Сенатор Грэм заявил о возможном завершении украинского конфликта до Рождества

    Сенатор Грэм спрогнозировал окончание конфликта на Украине до Рождества
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил осторожный оптимизм относительно завершения украинского конфликта до Рождества при условии проведения встречи лидеров России, США и Украины.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов в России, сделал заявление о возможном окончании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, если произойдет трехсторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, конфликт может завершиться «задолго до Рождества».

    Сенатор написал в социальной сети, что с осторожным оптимизмом смотрит на возможность окончания войны в случае такой встречи до Рождества, которое в США отмечается 25 декабря.

    Грэм также отметил, что если встреча не состоится, Трамп может обеспечить серьезные последствия для России и покупателей российской нефти и газа.

    Ранее Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил о множестве договоренностей по ряду вопросов, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

