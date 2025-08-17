Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.
«Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность окажется на местах. <...> Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путинский режим. Дипломатия опирается на это соотношение сил», – заявил Аддад в интервью La Trinubne.
По его словам, Франция регулярно координирует свои действия с американскими, европейскими и украинскими партнерами по подготовке таких встреч, которая состоится в понедельник у Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
«Наша поддержка Украины носит долгосрочный характер. Среди мер – санкции, которые мы только что усилили 18-м пакетом, поставками оружия, работой над гарантиями безопасности под руководством Франции», – добавил он.
Аддад заявил, что гарантии безопасности Украины должны включать сильную армию страны, в связи с чем любые попытки демилитаризировать ее неприемлемы.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа.
экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о важной роли России в демилитаризации Украины.