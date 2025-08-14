Риттер заявил о решающей роли России в демилитаризации Украины

Экс-разведчик США Риттер заявил о важной роли России в демилитаризации Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, параметры и условия демилитаризации Украины, в том числе возможные компромиссы, будет определять Россия, передает ТАСС.

Риттер добавил, что оптимальным вариантом была бы безоговорочная капитуляция Украины – тогда, как «Россия смогла бы диктовать условия». Однако, по его мнению, российское правительство не ставит задачу добиться безоговорочной капитуляции, и потому потребуется поиск компромиссов.

Эксперт подчеркнул, что именно российским властям предстоит решить, на какие уступки они готовы пойти в части демилитаризации украинской армии. Он напомнил, что требование демилитаризации остается одним из главных условий Москвы в процессе урегулирования конфликта на Украине. Также Риттер отметил слухи о том, что Россия якобы может согласиться на сохранение у Украины армии численностью 50 тыс. человек, но не смог подтвердить точную цифру.

Бывший инспектор ООН по оружию массового поражения обратил внимание на отсутствие ясности по ключевым аспектам демилитаризации. В частности, под вопросом остаются способы сокращения армии с 700-800 тыс. до 50 тыс. человек, судьба оружия, находящегося на Украине, и механизм вывода ресурсов НАТО с территории страны.

По словам Риттера, только российское правительство способно дать ответы на эти вопросы. Он считает, что чем больше Москва идет на компромиссы с Западом ради достижения мира, тем меньше у нее остается контроля над процессом демилитаризации, и этим «необходимо будет умело балансировать».

