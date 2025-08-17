Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Марочко: ВС России взяли под контроль дороги у Хатнего в Харьковской области
Российские военные перекрыли ключевые автотрассы, обеспечивающие снабжение подразделений ВСУ в Хатнем Харьковской области и его окрестностях, что осложнило их логистику, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, группировка вооруженных формирований Украины, которая засела в Хатнем, вскоре может оказаться в очень сложном положении.
«Поскольку та дорога, которая идет на северо-запад от Хатнего, она уже под нашим огневым контролем. Есть еще юго-западная трасса, которая еще более-менее используется украинскими боевиками для логистики, но и здесь наши войска работают по перерезанию логистических путей», – рассказал он ТАСС.
Марочко добавил, что еще одна дорога физически взята под полный контроль ВС России, небольшой участок трассы перерезан.
«Это дорога восточнее Великого Леса или юго-восточнее от Хатнего», – добавил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении бойцы «Севера», сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в лесу западнее Синельноково на 200 м.
В районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы. При этом ВСУ начали перегруппировку сил для подготовки атаки в Сумской области.