Марочко заявил о взятии под контроль ВС России дорог у Хатнего Харьковской области

Марочко: ВС России взяли под контроль дороги у Хатнего в Харьковской области

Tекст: Ирма Каплан

По словам Марочко, группировка вооруженных формирований Украины, которая засела в Хатнем, вскоре может оказаться в очень сложном положении.

«Поскольку та дорога, которая идет на северо-запад от Хатнего, она уже под нашим огневым контролем. Есть еще юго-западная трасса, которая еще более-менее используется украинскими боевиками для логистики, но и здесь наши войска работают по перерезанию логистических путей», – рассказал он ТАСС.

Марочко добавил, что еще одна дорога физически взята под полный контроль ВС России, небольшой участок трассы перерезан.

«Это дорога восточнее Великого Леса или юго-восточнее от Хатнего», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении бойцы «Севера», сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в лесу западнее Синельноково на 200 м.

В районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы. При этом ВСУ начали перегруппировку сил для подготовки атаки в Сумской области.