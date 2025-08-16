  • Новость часаМинобороны сообщило о 29 сбитых украинских БПЛА за ночь
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    16 августа 2025, 07:00 • Новости дня

    «Северяне» сообщили о переброске сил ВСУ к Новоконстантиновке

    Tекст: Ирма Каплан

    В Юнаковке на Сумском направлении штурмовые группы ВДВ группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвинулись вглубь населенного пункта на 200 м и заняли две позиции ВСУ в прилегающих лесополосах.

    При этом противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.

    «В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две ББМ и БТР», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    По их словам, основные усилия ВСУ сосредоточили в Новоконстантиновке (перше Травня), в атаках участвуют максимальное количество личного состава и техники, чтобы любой ценой овладеть населенным пунктом и доказать это командованию в снятом видео. 

    В Черниговской области ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожен крупный пункт дислокации наемников «Иностранного легиона» ВСУ.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера», сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в лесу западнее Синельноково на 200 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы. При этом ВСУ начали перегруппировку сил для подготовки атаки в Сумской области.

    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    15 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,

    Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

    Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

    Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

    МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.

    15 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»

    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Юбилейный 25-й всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин завершился в Москве победой Екатерины Семеновой из Магнитогорска, получившей корону «Миссис Россия – 2025».

    Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

    «Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

    Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

    Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

    В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

    Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.

    15 августа 2025, 13:17 • Новости дня
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с Краснолиманского направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и значительная часть личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на Краснолиманском направлении, в результате чего управление батальоном утрачено.

    Треть личного состава батальона обеспечения и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинули свои позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, связь с этими военнослужащими полностью утрачена, а управление подразделением оказалось полностью дезорганизовано. В силовых структурах уточнили: «Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие раскрыли ВС России координаты командного пункта. Несколько солдат ВСУ ранее передали координаты заградотрядов и сбежали. Офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части ради убежища в России.

    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    15 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Фирма, выпускающая популярные бренды «Роллтон» и Bigbon, выступила с заявлением о полном соблюдении российского законодательства и непричастности к поддержке ВСУ.

    Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

    Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

    «Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании.

    В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.


    16 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нынешняя тональность диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом качественно отличается от той, что была в последние годы между Россией и США. Стороны продемонстрировали новый подход к самому духу разговора: он был уважительным и основывался на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Все мы слышали тональность пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Она была весьма дружественной и качественно отличалась от той тональности, которая которая была в последние годы во взаимоотношениях России и США», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет», – напоминает он.

    «Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях», – продолжил аналитик. И что немаловажно, это должно произойти «не за счет друг друга, а вследствие этих изменений».

    Бордачев отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству, но по-прежнему не намерена отказываться от базовых условий урегулирования конфликта, которые ранее озвучивались Путиным в части устранения первопричин кризиса.

    «Поэтому я допускаю, что сейчас в Европе зазвучит множество радостных криков: Трамп не отдал России территории и не отступил. Но в то же время «червячок сомнений» внутри европейцев все же появится, потому что диалог получился хорошим и, что самое главное, взаимоуважительным», – считает спикер.

    Резюмируя, политолог отметил: «Между Россией и США пока еще есть фундаментальные противоречия, конфликт также не прекращается. Более того, столь сложный конфликт так просто не решить, за одну встречу договориться невозможно. Но диалог идет в правильном направлении».

    Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

    «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт», – напомнил президент.

    Путин подчеркнул историческую и культурную близость России и США, напомнив о совместной истории Аляски, наследии русской Америки и сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Кроме того, президент России поблагодарил американцев за сохранение памяти о советских летчиках, погибших при ленд-лизе.

    Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

    Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – пояснил российский лидер.

    Он добавил, что согласен с Трампом в необходимости обеспечения безопасности Украины: «Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».

    Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

    «Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил президент.

    Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

    В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, однако сделкой называть эти договоренности он не стал: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

    Позже Путин озвучил предложение о проведении следующего саммита в российской столице. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге. Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – сказал президент США. 

    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    15 августа 2025, 08:06 • Новости дня
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовые подразделения российской армии совместно с разведчиками приступили к заходу на западные окраины Кировска в Донецкой народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения начали заходить на западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что наступление ведется совместно с разведывательными группами. Кировск расположен северо-западнее Торского.

    Он заявил: «Украинские боевики пытаются противодействовать: в большей степени с высот южной части Торского и занимаемых позиций юго-западнее Ямполовки».

    Эксперт также отметил, что украинским военным на этом участке фронта не хватает сил. По его словам, солдаты ВСУ избегают прямых боестолкновений и в основном используют дистанционные средства поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России в районе Ставков в ДНР. Он также заявил о росте случаев дезертирства среди бойцов ВСУ. Марочко подтвердил начало зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    16 августа 2025, 04:35 • Новости дня
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин завершил свой визит в США, который состоялся впервые с 2015 года, когда он выступал на Генассамблеи ООН. Президентский борт вылетел с Аляски.

    Многообещающая и интригующая встреча российского и американского лидеров завершилась на Аляске спустя чуть более трех часов после встречи Путина и Трампа у самолетов на авиабазе Элмендорф 15 августа. Борт российского президента приземлился в 21:54 по московскому времени.

    Оба президента одновременно вышли из самолетов, прошли по красным дорожкам и поднялись на небольшой пьедестал для фото СМИ. На нем Путин и Трамп поздоровались, пожали друг другу руки и обменялись репликами.

    Затем произошло невероятное и удивительное для ряда западных СМИ. Как назвал это телеканал CNN, Путин проявил невероятное доверие и согласился проехать к месту переговоров не на своем автомобиле, а в лимузине Трампа. Там оба политика беседовали без переводчиков, так как Путин говорит на английском, и это тоже поразило ряд СМИ.

    В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала западным СМИ. Она отметила, что три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США.

    Перед беседой Путин и Трамп сделали несколько фото. В частности, Белый дом опубликовал в соцсети Х фото двух лидеров на авиабазе, назвав пост «Историческое». И еще одно фото Путина и Трампа на фоне слогана «В поисках мира».

    На сайте Кремля представили несколько дополнительных фото. В частности, есть кадр, на котором Трамп делает несколько хлопков в ладоши, пока Путин идет от самолета. Так американский президент приветствовал российского гостя.

    Затем оба президента ушли на переговоры с делегациями в закрытом формате. В Белом доме отметили, что Путин и Трамп беседовали уже более двух часов без ланча. Ряд западных СМИ и экспертов отмечали, что это очень хороший знак, так как перед саммитом Трамп угрожал за две минуты оценить договороспособность Путина и завершить встречу, если поймет, что договориться невозможно.

    В ожидании окончания переговоров журналисты искали знаки в жестах и взглядах двух лидеров. В частности, CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного», отметив благорасположение российского гостя, известного сдержанным характером.

    Через три с небольшим часа беседа российского президента и его американского коллеги с делегациями в узком составе завершились. Они вышли к прессе и высказались об итогах встречи.

    Российский лидер открыл совместную пресс-конференцию словами благодарности за предложение приехать на Аляску. Он отметил важность российско-американского диалога для всего мира, указав, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.

    Говоря об украинской проблеме, Путин подтвердил невозможность конфликта, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Трамп. Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта, окончания которого в Москве «искренне желают».

    Он также призвал украинских и европейских лидеров не мешать прогрессу в разрешении ситуации, над которым работают Москва и Вашингтон. И пригласил американского коллегу на следующие переговоры в российскую столицу.

    Трамп свою речь также начал с благодарности, он поблагодарил Путина и делегацию за усилия по разрешению украинского конфликта. Он признал, что сделки по Украине нет, но есть масса договоренностей, которые ее приближают.

    После заявлений Путина и Трампа мероприятие завершилось без вопросов журналистов. Российский лидер по пути на аэродром заехал на кладбище Форт-Ричардсон, где находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны. Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил. Также он встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

    На авиабазе Путин поднялся по трапу самолета, помахав на прощание рукой.

    16 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России направлена в Рязанскую область, где в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» пострадали десятки человек, сообщили в ведомстве.

    «Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ – всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, десять единиц техники», – сообщили спасатели в Telegram-канале.

    Там уточнили, что у специалистов с собой есть все необходимое оборудование и инструменты.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

    15 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии продолжают уничтожать позиции ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе, передает РИА «Новости». Они разрушили несколько опорных пунктов и пехоты противника, а также уничтожили созданную ВСУ инфраструктуру.

    По словам одного из бойцов, сейчас в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника. Российские военнослужащие отмечают, что украинские солдаты пытаются использовать инженерные сооружения для обороны, однако десантники с помощью разведывательно-ударных дронов и артиллерии наносят точные удары по обнаруженным позициям.

    Артиллерист с позывным «Дукалис» добавил: «Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться». В результате этих действий, по данным военных, возможности ВСУ к обороне на этом участке фронта существенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за всю историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

