    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    Sky News: Путин вернулся с Аляски победителем
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    4 комментария
    16 августа 2025, 13:54 • Новости дня

    Заявление стран ЕС показало разобщенность позиций по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Евросоюза не сумели вовремя сделать общее заявление по саммиту России и США на Аляске, потому заявление сделали лишь руководство ЕС, лидеры пяти стран объединения и Британия.

    Вместо документа от всего ЕС опубликовано совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также лидеров Франции, Италии, Германии, Финляндии, Польши и Британии, передает ТАСС.

    В документе отсутствует поддержка главного предложения президента США Дональда Трампа о заключении долговременного урегулирования конфликта без предварительного перемирия.

    Вместо этого там повторяются позиции Брюсселя о военной поддержке и требованиях справедливого мира.

    ЕС и Британия после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили, что не прекратят поставки оружия Украине, а также отметили, что Россия не может блокировать право Украины на вступление в НАТО.

    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Комментарии (19)
    16 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США

    Политолог Бордачев: Подход к диалогу между Россией и США качественно изменился

    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нынешняя тональность диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом качественно отличается от той, что была в последние годы между Россией и США. Стороны продемонстрировали новый подход к самому духу разговора: он был уважительным и основывался на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Все мы слышали тональность пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Она была весьма дружественной и качественно отличалась от той тональности, которая которая была в последние годы во взаимоотношениях России и США», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет», – напоминает он.

    «Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях», – продолжил аналитик. И что немаловажно, это должно произойти «не за счет друг друга, а вследствие этих изменений».

    Бордачев отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству, но по-прежнему не намерена отказываться от базовых условий урегулирования конфликта, которые ранее озвучивались Путиным в части устранения первопричин кризиса.

    «Поэтому я допускаю, что сейчас в Европе зазвучит множество радостных криков: Трамп не отдал России территории и не отступил. Но в то же время «червячок сомнений» внутри европейцев все же появится, потому что диалог получился хорошим и, что самое главное, взаимоуважительным», – считает спикер.

    Резюмируя, политолог отметил: «Между Россией и США пока еще есть фундаментальные противоречия, конфликт также не прекращается. Более того, столь сложный конфликт так просто не решить, за одну встречу договориться невозможно. Но диалог идет в правильном направлении».

    Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

    «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт», – напомнил президент.

    Путин подчеркнул историческую и культурную близость России и США, напомнив о совместной истории Аляски, наследии русской Америки и сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Кроме того, президент России поблагодарил американцев за сохранение памяти о советских летчиках, погибших при ленд-лизе.

    Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

    Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – пояснил российский лидер.

    Он добавил, что согласен с Трампом в необходимости обеспечения безопасности Украины: «Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».

    Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

    «Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил президент.

    Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

    В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, однако сделкой называть эти договоренности он не стал: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

    Позже Путин озвучил предложение о проведении следующего саммита в российской столице. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге. Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – сказал президент США. 

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (7)
    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    Комментарии (9)
    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Выпускающая «Роллтон» компания «Маревен фуд сэнтрал» опровергла причастность к финансированию ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Фирма, выпускающая популярные бренды «Роллтон» и Bigbon, выступила с заявлением о полном соблюдении российского законодательства и непричастности к поддержке ВСУ.

    Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

    Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

    «Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании.

    В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 04:35 • Новости дня
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин завершил свой визит в США, который состоялся впервые с 2015 года, когда он выступал на Генассамблеи ООН. Президентский борт вылетел с Аляски.

    Многообещающая и интригующая встреча российского и американского лидеров завершилась на Аляске спустя чуть более трех часов после встречи Путина и Трампа у самолетов на авиабазе Элмендорф 15 августа. Борт российского президента приземлился в 21:54 по московскому времени.

    Оба президента одновременно вышли из самолетов, прошли по красным дорожкам и поднялись на небольшой пьедестал для фото СМИ. На нем Путин и Трамп поздоровались, пожали друг другу руки и обменялись репликами.

    Затем произошло невероятное и удивительное для ряда западных СМИ. Как назвал это телеканал CNN, Путин проявил невероятное доверие и согласился проехать к месту переговоров не на своем автомобиле, а в лимузине Трампа. Там оба политика беседовали без переводчиков, так как Путин говорит на английском, и это тоже поразило ряд СМИ.

    В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала западным СМИ. Она отметила, что три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США.

    Перед беседой Путин и Трамп сделали несколько фото. В частности, Белый дом опубликовал в соцсети Х фото двух лидеров на авиабазе, назвав пост «Историческое». И еще одно фото Путина и Трампа на фоне слогана «В поисках мира».

    На сайте Кремля представили несколько дополнительных фото. В частности, есть кадр, на котором Трамп делает несколько хлопков в ладоши, пока Путин идет от самолета. Так американский президент приветствовал российского гостя.

    Затем оба президента ушли на переговоры с делегациями в закрытом формате. В Белом доме отметили, что Путин и Трамп беседовали уже более двух часов без ланча. Ряд западных СМИ и экспертов отмечали, что это очень хороший знак, так как перед саммитом Трамп угрожал за две минуты оценить договороспособность Путина и завершить встречу, если поймет, что договориться невозможно.

    В ожидании окончания переговоров журналисты искали знаки в жестах и взглядах двух лидеров. В частности, CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного», отметив благорасположение российского гостя, известного сдержанным характером.

    Через три с небольшим часа беседа российского президента и его американского коллеги с делегациями в узком составе завершились. Они вышли к прессе и высказались об итогах встречи.

    Российский лидер открыл совместную пресс-конференцию словами благодарности за предложение приехать на Аляску. Он отметил важность российско-американского диалога для всего мира, указав, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет.

    Говоря об украинской проблеме, Путин подтвердил невозможность конфликта, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Трамп. Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта, окончания которого в Москве «искренне желают».

    Он также призвал украинских и европейских лидеров не мешать прогрессу в разрешении ситуации, над которым работают Москва и Вашингтон. И пригласил американского коллегу на следующие переговоры в российскую столицу.

    Трамп свою речь также начал с благодарности, он поблагодарил Путина и делегацию за усилия по разрешению украинского конфликта. Он признал, что сделки по Украине нет, но есть масса договоренностей, которые ее приближают.

    После заявлений Путина и Трампа мероприятие завершилось без вопросов журналистов. Российский лидер по пути на аэродром заехал на кладбище Форт-Ричардсон, где находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны. Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил. Также он встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

    На авиабазе Путин поднялся по трапу самолета, помахав на прощание рукой.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    Комментарии (7)
    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    Комментарии (10)
    15 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News после саммита с российским лидером Владимиром Путиным назвал несколько сторон, которые могут повлиять на ускорение разрешения украинского конфликта.

    «Я бы заметил, что европейским странам стоило бы в этом поучаствовать, но все же это зависит от Владимира Зеленского», – приводит «Газета.Ru» слова Трампа в интервью Fox News.

    В этом же интервью Трамп назвал Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины, а также призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров с Трампом.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    @ Jim LoScalzo/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может оказаться в роли козла отпущения в случае провала переговоров по украинскому урегулированию, пишет британская газета Times.

    Президент США Дональд Трамп в случае неудачи американских усилий по урегулированию украинского конфликта может обвинить Зеленского в провале, пишет Times, передает ТАСС.

    Такой вывод был сделан на основе высказываний Трампа о том, что дальнейший прогресс в переговорах по соглашению зависит от позиции Зеленского.

    На итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске Трамп подчеркнул, что между Россией и США достигнуто согласие по большинству пунктов, но по одному «наиболее важному» вопросу стороны еще не договорились.

    По мнению издания, речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО, а также возможном требовании, чтобы Зеленский покинул пост президента или Киев отказался от стремления вступить в ЕС.

    В интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп уточнил, что ключевыми вопросами переговоров стали обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой. Зеленский сообщил, что вскоре встретится с американским лидером.

    Между тем в Европе началось экстренное заседание послов ЕС по случаю саммита России и США на Аляске.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Эксперт дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Колумбийский эксперт Керриган дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход с поста президента Украины Владимира Зеленского будет иметь смысл после саммита России и США на Аляске, заявил эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган.

    Уход Зеленского после проведенного на Аляске саммита России и США был бы ожидаем и логичен для всех сторон конфликта, сказал Керриган РИА «Новости».

    По мнению эксперта, новый руководитель Украины смог бы взять на себя обязательства по принятию условий мира, которые были бы неприемлемы для нынешнего президента.

    Керриган отметил, что Украине все сложнее справляться с военными задачами из-за снижения международной поддержки.

    «Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми», – пояснил он.

    Политолог добавил, что для Зеленского перемена курса крайне затруднительна, поскольку его лидерство базировалось на идее победы в конфликте. Однако, по его словам, «поражение в конфликте может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учетом реалий на земле».

    Эксперт также связал прошедший саммит с изменением подхода США к конфликту. Он подчеркнул, что встреча в Анкоридже сигнализирует европейским странам о серьезности намерений США по достижению мира на Украине и переходе к прагматике вместо идеологизированных подходов периода Байдена.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов без перерыва на ланч. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 16:53 • Новости дня
    Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа

    Политолог Лизан: США намерены заставить Зеленского подчиняться решениям саммита на Аляске

    Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Информационная кампания, развязанная США в отношении Владимира Зеленского, свидетельствует о желании Белого дома обеспечить контроль над действиями украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Госдеп США опубликовал данные о нарушении прав человека на Украине, а Financial Times раскрыла новые детали противостояния Зеленского с НАБУ.

    «Еще в начале недели я рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, что информационная кампания против Владимира Зеленского, запущенная турецким изданием Aydinlik, будет постепенно расширяться. Так оно и вышло: к критике действующего украинского руководства подключились Госдеп и Financial Times – одна из ведущих газет западного мира», – напоминает политолог Иван Лизан.

    «Скорость, с которой Вашингтон продолжает процесс развенчания культа личности «борца за демократию», значительно возросла. Скорее всего, изначальные планы Белого дома были скорректированы встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. От исхода их диалога, собственно, во многом и зависит судьба Зеленского», – акцентирует собеседник.

    «Первые материалы Aydinlik были опубликованы в конце июля. Тогда о диалоге в формате тет-а-тет на уровне высшего руководства России и США не было и речи. То есть изначальная цель кампании была в оказании давления на Зеленского из-за его намерений вырваться из-под контроля Запада в части коррупции, что особенно сильно проявилось в рамках его противостояния с НАБУ и САП», – уточнил эксперт.

    «Но теперь, когда встреча президентов РФ и США согласована, задачи давления на власти Украины несколько скорректировались. К игре подключился Госдеп: критика ведомства призвана показать Киеву, что Вашингтон готов идти в ва-банк в рамках попыток «приструнить» отбившегося от рук Зеленского», – поясняет он.

    «То есть до вчерашнего «героя» хотят донести простую мысль: вне зависимости от того, какие решения по Украине согласуют Путин и Трамп, он должен будет им подчиниться. Если же он не проявит сговорчивости в ближайшее время – информационная кампания продолжится, причем ее масштабы резко возрастут», – рассуждает собеседник.

    «Думаю, что потенциально она может стать и поводом к началу более решительных действий со стороны Белого дома. НАБУ – американский инструмент контроля над положением дел в Киеве. Вполне возможно, что бюро рано или поздно использует материалы, опубликованные в западных СМИ, для задержания кого-либо из ближайшего круга Зеленского», – заключил Лизан.

    Ранее Госдеп США сообщил о выявлении случаев ограничения работы СМИ, а также незаконных задержаний и пыток граждан на Украине. Все статистические данные о происшествиях подобного рода дипведомство представило в отчете о соблюдении прав человека в республике за 2024 год. Отмечается, что с начала спецоперации свобода слова подверглась значительному давлению со стороны правительства.

    В частности, в документе подчеркивается, что «некоторые эксперты и журналисты-расследователи, публично критиковавшие власть, были исключены из национальных новостных программ, а иногда даже подвергались негативным кампаниям в социальных сетях, к которым были привлечены и проправительственные каналы».

    При этом Госдеп сообщает, что в отношении некоторых журналистов власти открыто инициировали преследования. В частности, дипведомство вспоминает преследование Юрия Николова, в чьих материалах порицалась коррумпированность руководства страны. На репортера было совершено нападение, а на дверь его квартиры была прибита надпись «предатель».

    Еще одним случаем гонений стала резонансная история с чилийско-американским кинорежиссером Гонсало Лирой, который был арестован по обвинению в «оправдании военных действий России». Находясь в тюрьме, он испытывал значительные проблемы со здоровьем. В январе 2024 года задержанный скончался из-за «врачебной халатности».

    Кроме того, издание Financial Times сообщило, что Зеленский начал «охоту» на НАБУ из-за расследования в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова. Газета отмечает, что в уголовные дела «были втянут» многие люди, тесно связанные с украинскими властями, что и спровоцировало Киев на жесткие действия в отношении антикоррупционных ведомств.

    Напомни, в начале недели турецкое издание Aydinlik писало о том, что окружение Зеленского ежемесячно переводит 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ. До этого газета также публиковала резонансные материалы о деятельности СБУ на территории Турции.

    Комментарии (0)
