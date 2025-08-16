Заявление стран ЕС показало разобщенность позиций по Украине

Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США

Политолог Бордачев: Подход к диалогу между Россией и США качественно изменился

Tекст: Алёна Задорожная

«Все мы слышали тональность пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Она была весьма дружественной и качественно отличалась от той тональности, которая которая была в последние годы во взаимоотношениях России и США», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет», – напоминает он.

«Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях», – продолжил аналитик. И что немаловажно, это должно произойти «не за счет друг друга, а вследствие этих изменений».

Бордачев отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству, но по-прежнему не намерена отказываться от базовых условий урегулирования конфликта, которые ранее озвучивались Путиным в части устранения первопричин кризиса.

«Поэтому я допускаю, что сейчас в Европе зазвучит множество радостных криков: Трамп не отдал России территории и не отступил. Но в то же время «червячок сомнений» внутри европейцев все же появится, потому что диалог получился хорошим и, что самое главное, взаимоуважительным», – считает спикер.

Резюмируя, политолог отметил: «Между Россией и США пока еще есть фундаментальные противоречия, конфликт также не прекращается. Более того, столь сложный конфликт так просто не решить, за одну встречу договориться невозможно. Но диалог идет в правильном направлении».

Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

«Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт», – напомнил президент.

Путин подчеркнул историческую и культурную близость России и США, напомнив о совместной истории Аляски, наследии русской Америки и сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Кроме того, президент России поблагодарил американцев за сохранение памяти о советских летчиках, погибших при ленд-лизе.

Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

«Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – пояснил российский лидер.

Он добавил, что согласен с Трампом в необходимости обеспечения безопасности Украины: «Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».

Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

«Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил президент.

Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, однако сделкой называть эти договоренности он не стал: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

Позже Путин озвучил предложение о проведении следующего саммита в российской столице. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге. Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – сказал президент США.