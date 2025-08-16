МЧС: Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло девяти

Tекст: Ирма Каплан

«По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять погибли. Работы на месте продолжаются», – сказано в сообщении.

Ранее МЧС заявило о дополнительной группировке из 100 спасателей, которая отправилась в Рязанскую область на место ЧП.

Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, считалось, что в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.