Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло девяти
Число погибших при взрыве на месте завода «Эластик» увеличилось, сообщили в Telegram-канале МЧС России в ночь на субботу.
«По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять погибли. Работы на месте продолжаются», – сказано в сообщении.
Ранее МЧС заявило о дополнительной группировке из 100 спасателей, которая отправилась в Рязанскую область на место ЧП.
Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, считалось, что в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.