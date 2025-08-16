Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?0 комментариев
Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область
Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России направлена в Рязанскую область, где в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» пострадали десятки человек, сообщили в ведомстве.
«Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ – всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, десять единиц техники», – сообщили спасатели в Telegram-канале.
Там уточнили, что у специалистов с собой есть все необходимое оборудование и инструменты.
Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.