Трех человек спасли из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области
Еще одного человека спасли из-под завалов на месте завода «Эластик», что стало возможным благодаря кинологическому расчету МЧС России, сообщили спасатели в Telegram-канале, добавив, что число погибших увеличилось.
«Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять – погибли», – сказано в сообщении.
Работы на месте продолжаются.
Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, считалось, что в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за пожара на предприятии в Шиловском районе.