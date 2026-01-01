Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
На Филиппинах 22 человека ранены из-за взрыв гранаты на празднике
На Филиппинах неизвестные бросили гранату в отдыхающих, 22 человека ранены
Во время празднования Нового года в городе Кидапаван на юге Филиппин двое неизвестных на мотоцикле бросили осколочную гранату в толпу, ранив 22 человека. Среди раненых девять несовершеннолетних.
В результате взрыва гранаты на юге Филиппин пострадали 22 человека, передает ТАСС со ссылкой на портал Inquirer.
Инцидент произошел в городе Кидапаван, когда двое неизвестных подъехали на мотоцикле к толпе, смотревшей праздничный фейерверк, и бросили в людей осколочную гранату. Среди пострадавших девять несовершеннолетних.
Всех раненых оперативно доставили в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Только один пострадавший нуждается в дальнейшем стационарном лечении, остальные были отпущены домой после осмотра врачей.
Местная полиция уже определила возможный круг подозреваемых. По версии стражей порядка, за нападением может стоять наркосиндикат, действующий в этом регионе.
