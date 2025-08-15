В Петербурге решили провести состязания по перехвату БПЛА

В Петербурге впервые пройдут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников

Tекст: Денис Тельманов

В Петербурге впервые проведут соревнования по обнаружению и подавлению беспилотников, передает Фонтанка. Соглашение о проведении мероприятий подписали Технопарк Санкт-Петербурга и производитель детекторов дронов «Булат» на Международном Форуме «Беспилотные системы».

На состязания пригласят команды из разных регионов России. Участники продемонстрируют навыки в перехвате БПЛА и действии в реальных условиях, а также отработают различные сценарии применения комплексов радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, будут организованы открытые испытания дронов против систем обнаружения и подавления.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отметили: «Соревнования объединят талантливую молодежь, технологических партнеров и заказчиков, стимулируя развитие отечественных решений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на XIII Международном молодежном промышленном форуме в Тульской области представили комплекс «Радон-О», который способен обнаруживать и подавлять беспилотники на значительных расстояниях.

Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые могут подавлять спутники Starlink, в числе которых есть комплексы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

В России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.