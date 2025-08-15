Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.7 комментариев
Дмитриев: Встреча Путина и Трампа важна для всего мира
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске скажутся на всем мире, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.
Российская сторона надеется на конструктивный диалог, сейчас есть возможность донести прямо и четко позицию Москвы до Вашингтона, добавил он.
Белый дом пояснял, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.
Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске. Американская сторона развернула истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сам Трамп указывал, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.