Дмитриев: Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

Tекст: Алексей Дегтярев

«Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.

Российская сторона надеется на конструктивный диалог, сейчас есть возможность донести прямо и четко позицию Москвы до Вашингтона, добавил он.

Белый дом пояснял, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске. Американская сторона развернула истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сам Трамп указывал, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.