Главком ВМФ сообщил о разработке нового корабля для океанской зоны

Главком ВМФ Моисеев сообщил о разработке нового корабля для океанской зоны

Tекст: Вера Басилая

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил журналистам, что для флота разрабатывается новый корабль дальней океанской зоны. По словам военачальника, техническое задание на создание корабля уже выдано, проектанты завершают работу над техническим проектом.Как передает ТАСС.

Моисеев отметил, что есть все основания считать, что технический проект будет завершен в установленные сроки. После этого корабль планируют заложить в рамках следующей программы строительства для ВМФ России.

Он также указал, что в настоящее время продолжается постройка фрегатов проекта 22350, которые могут выполнять задачи как в ближней, так и дальней морской зоне. В дополнение к уже действующим кораблям такого класса, еще пять находятся на разных стадиях строительства.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил о строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

