    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю территорию ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    29 комментариев
    14 августа 2025, 12:51 • Новости дня

    Ушаков: Путин и Трамп скажут несколько слов в открытой части переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале переговоров на Аляске президенты Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с короткими заявлениями, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, будет ли открытая часть у встречи в расширенном составе, с участием делегаций.

    По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с короткими заявлениями в открытой части переговоров на Аляске 15 августа, передает ТАСС.

    Ушаков сообщил, что в начале переговоров главы государств традиционно скажут несколько слов.

    Как уточнил Ушаков, речь идет о стандартной международной практике, когда лидеры обеих стран делают короткие вступительные заявления перед тем, как переговоры переходят в закрытый формат.

    Также, как сообщает РИА «Новости», по завершении переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию. На ней президенты подведут итоги встречи и ответят на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Аляски заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может продлиться более двух часов. Дональд Трамп исключил участие Владимира Зеленского в саммите, который пройдет на Аляске. В Анкоридже усилили меры безопасности перед ожидаемой встречей Путина и Трампа.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (11)
    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    Комментарии (9)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    11 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства с 2026 года

    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (13)
    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    Комментарии (7)
    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    Комментарии (10)
    12 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил его с национальным праздником.

    Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает Telegram-канал Кремля. Лидер КНДР в ответ отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят роль Красной армии. Обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и дружбу на основе подписанного в июне 2024 года стратегического партнерства.

    Путин высоко оценил проявленные армией КНДР мужество и героизм при поддержке России в освобождении Курской области от киевских формирований.

    В ходе разговора Путин также проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Лидеры договорились о дальнейшем личном контакте.

    В июле Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет».

    Комментарии (4)
    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    Комментарии (3)
    12 августа 2025, 20:35 • Новости дня
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

    Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным

    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине, заявил Белый дом.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать после встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    Комментарии (9)
    12 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции до 6-7% к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России снизилась до 8,8% к концу июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    По словам президента, в марте этот показатель находился на уровне 10,3%, а к концу июня уже составлял 9,4%, передает ТАСС.

    «Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля уже было 8,8%», – отметил Путин.

    Президент также заявил, что к концу года динамика потребительских цен может достичь 6-7%. Путин подчеркнул, что этот показатель окажется ниже предыдущих прогнозов.

    Напомним, Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому годовая инфляция на конец третьего квартала 2025 года может составить 8,5%.

    Ранее Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны.

    Комментарии (0)
    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

