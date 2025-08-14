Политолог назвал жестом отчаяния решение Эстонии выслать российского дипломата

Политолог Журавлев: Решение Эстонии выслать российского дипломата является жестом отчаяния

Tекст: Никита Миронов

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию с высылкой российского дипломата из Эстонии.

По его словам, такие меры имеют сразу несколько аспектов. Первый – это способ внешнеполитической борьбы, когда государства проявляют агрессию опосредованно – через давление на представителей других стран или изъятие собственности. «Мы не можем на вас напасть, поэтому проявляем агрессию против представителя вашего государства или отбираем вашу собственность», – отметил Журавлев.

Второй аспект, по мнению Журавлева, связан с деятельностью разведчиков в дипломатических миссиях.

«Да, в дипмиссиях почти всегда есть разведчики. Спецслужбы страны пребывания о них, как правило, знают. И когда разведчик сильно начинает досаждать, его высылают», – заявил политолог.

Третий аспект эксперт охарактеризовал как конъюнктурный, отметив особое значение действий Европы накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Европе важно показать, что она сдаваться не собирается – чего бы там Россия и США ни решили», – подчеркнул Журавлев.

«Если учесть, что должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности занимает эстонка Кая Каллас, то удивляться высылке нашего дипломата не стоит», – подчеркнул Журавлев.

«Повлияет ли этот жест и позиция Европы в целом на переговоры Путина и Трампа? Не думаю. Но европейцы делают, что могут. Правда, возможности у них сейчас невелики. Все, что могли, они уже сделали: 18 пакетов санкций не сработали, поэтому готовится 19-й и высылаются российские дипломаты. Выглядит как жест отчаяния: ну что бы еще предпринять?!», – подытожил эксперт.

Ранее МИД Эстонии объявил первого секретаря российского посольства персоной нон грата.

Россия пообещала проработать ответные меры на высылку дипломата Эстонией.

