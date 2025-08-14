Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.7 комментариев
В Омской области задержали преступную группу за организацию наркопритона
Полицейские в Омской области раскрыли криминальную схему, где организованная группа вовлекала женщин в проституцию и снабжала клиентов наркотиками через сеть притонов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали семерых подозреваемых, причастных к организации притона и вовлечению женщин в проституцию, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Одна из задержанных, по предварительным данным, организовала преступный бизнес и привлекла к работе знакомых в роли администраторов и водителей. Участники группы размещали рекламу, предлагали девушкам из трудного положения работу с обещаниями высокого заработка и анонимности.
Также сообщники обеспечивали посетителей наркотическими средствами, приобретая их через тайники-закладки и храня у себя. Фигуранты поддерживали контакт с сотрудниками саун и гостиниц, куда доставляли девушек и запрещенные вещества по требованию клиентов. В коттедже в тайниках полиция обнаружила синтетические и растительные наркотики и другие вещественные доказательства.
Возбуждены уголовные дела. Трое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Продолжаются мероприятия по выявлению всех эпизодов и соучастников.
