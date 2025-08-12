Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Reuters: Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
Стартап Perplexity AI сделал сенсационное предложение Google – выкупить браузер Chrome за 34,5 млрд долларов, что почти в два раза превышает собственную рыночную оценку стартапа в 18 млрд.
Как сообщает Reuters, Perplexity, возглавляемая Аравиндом Сринивасом, оценила сделку в 34,5 млрд долларов. Эта инициатива совпала с антимонопольным процессом против Google: в августе 2024 года суд признал компанию виновной в незаконном монополизме на рынке поиска, а правительство США рассматривает возможность обязать корпорацию продать Chrome как один из вариантов устранения доминирования.
Perplexity пообещала сохранить открытый исходный код Chromium, оставить Google поиском по умолчанию с правом пользователя его менять, а также инвестировать три миллиарда долларов в развитие браузера в течение двух лет. Google пока воздерживается от официальных комментариев, заявив о намерении подать апелляцию на решение суда. По оценкам некоторых экспертов, в случае принудительной продажи стоимость Chrome могла бы достигать 50 млрд долларов.
Стоит отметить, что Perplexity активно продвигает собственный AI-браузер Comet, разработанный на базе Chromium и оснащенный встроенным интеллектуальным помощником. Comet позволяет не только выполнять традиционные функции браузера – работать с закладками, расширениями и настройками поиска, но и решать задачи прямо в боковой панели: отвечать на вопросы, составлять резюме, бронировать услуги, писать письма и управлять календарем. Создатели позиционируют его как инструмент, переходящий от простого «просмотра» к полноценному «взаимодействию» с вебом, что, по их словам, сокращает количество открытых вкладок и повышает продуктивность.
Интересно, что попытка приобрести Chrome – не первый громкий шаг компании. Ранее Perplexity уже была готова стать совладельцем TikTok на фоне угрозы его запрета в США.