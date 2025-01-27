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    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    21 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 04:28 • Новости дня

    Perplexity AI предложила создать холдинг для управления TikTok

    Perplexity AI предложила слияние с TikTok и создание холдинга NewCo

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская компания Perplexity AI предложила создать холдинг NewCo для совместного управления TikTok с правительством США, планируя ввести его в долю 50%.

    Как сообщает CNBC, компания Perplexity AI предложила создать холдинговую компанию NewCo для управления TikTok. Это предложение предусматривает, что правительство США будет владеть 50% акций платформы. Новые условия предложения уже направлены компании ByteDance и потенциальным инвесторам. Это шаг направлен на сохранение TikTok для американских пользователей.

    Ранее Perplexity AI впервые выразила желание приобрести TikTok 19 января. Первоначальное предложение предполагало сохранение долей текущих акционеров TikTok и предоставление Perplexity AI доступа к видеоконтенту. Теперь акционеры TikTok рассматриваются как потенциальные участники нового холдинга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 30 дней примет решение о TikTok в США. Он отметил, что сохранение платформы в стране будет экономически выгодно. Трамп уже ведет переговоры с влиятельными лицами по этому вопросу.

    Предыдущий президент Джо Байден подписал закон в 2024 году, требующий от ByteDance продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако TikTok временно возобновил работу благодаря указу Трампа, отсрочившему блокировку приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума. Пользователи TikTok в России столкнулись с массовыми сбоями, оставив более 13 тыс. жалоб на портале сбой.рф, сообщили СМИ. Американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой, возникшими после 12-часовой блокировки и возобновления работы приложения в США.

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    24 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление 47-го президента США Дональда Трампа о вкладе СССР в победу над фашизмом идет вразрез с западным мнением, но является «здравой позицией», заявил глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский на форуме «Знание. Государство».

    «Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он отметил, что на Западе превалирует дискурс о том, что Россия якобы мешала США победить Гитлера.

    «Здесь он занимает здравую позицию», – сказал он.

    Также Мединский не стал критиковать Трампа за заявление о 60 млн погибших в Великую Отечественную войну жителях СССР.

    «Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», – добавил Мединский.

    Он указал, что в одной из публикаций Трамп говорил о потерях СССР во время Великой Отечественной в 30 млн человек.

    Трамп ранее заявил, что Россия помогла США победить нацистскую Германию, и отметил, что СССР за время Второй мировой якобы потеряла порядка 60 млн человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы в российской столице.

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    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    24 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине

    Conversation: Трамп сменил подход к урегулированию конфликта на Украине

    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении конфликта на Украине, выразив готовность занять более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Джо Байден, пишет Conversation.

    Как сообщает РИА «Новости», Трамп, несмотря на недавнее вступление в должность, уже пересмотрел свою тактику в отношении конфликта на Украине.

    «Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», – говорится в материале.

    Обозреватели сообщают, что его новая риторика схожа с подходом бывшего президента Джо Байдена. В частности, угрозы в адрес России принимают более жесткую форму. Это может указывать на готовность Трампа зайти дальше в своих действиях, чем его предшественник.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине и пригрозил новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в противном случае.

    Новая команда президента США решила не участвовать на государственном уровне в восстановлении Украины, предложив эту задачу частному сектору.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, но Кремль пока ждет сигнала от США для начала диалога.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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