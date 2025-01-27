Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Perplexity AI предложила создать холдинг для управления TikTok
Perplexity AI предложила слияние с TikTok и создание холдинга NewCo
Американская компания Perplexity AI предложила создать холдинг NewCo для совместного управления TikTok с правительством США, планируя ввести его в долю 50%.
Как сообщает CNBC, компания Perplexity AI предложила создать холдинговую компанию NewCo для управления TikTok. Это предложение предусматривает, что правительство США будет владеть 50% акций платформы. Новые условия предложения уже направлены компании ByteDance и потенциальным инвесторам. Это шаг направлен на сохранение TikTok для американских пользователей.
Ранее Perplexity AI впервые выразила желание приобрести TikTok 19 января. Первоначальное предложение предполагало сохранение долей текущих акционеров TikTok и предоставление Perplexity AI доступа к видеоконтенту. Теперь акционеры TikTok рассматриваются как потенциальные участники нового холдинга.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 30 дней примет решение о TikTok в США. Он отметил, что сохранение платформы в стране будет экономически выгодно. Трамп уже ведет переговоры с влиятельными лицами по этому вопросу.
Предыдущий президент Джо Байден подписал закон в 2024 году, требующий от ByteDance продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако TikTok временно возобновил работу благодаря указу Трампа, отсрочившему блокировку приложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума. Пользователи TikTok в России столкнулись с массовыми сбоями, оставив более 13 тыс. жалоб на портале сбой.рф, сообщили СМИ. Американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой, возникшими после 12-часовой блокировки и возобновления работы приложения в США.