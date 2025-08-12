Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Российские и китайские корабли зашли на Камчатку для пополнения запасов
Отряд военных кораблей России и Китая осуществил заход в порт Петропавловска-Камчатского, чтобы пополнить запасы в рамках совместного патрулирования, сообщили в пресс-службе ТОФ.
Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», китайский эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль снабжения «Цяньдаоху» прибыли в Авачинскую губу, передает ТАСС. Заход осуществлен в рамках выполнения задач по совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили: «Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС НОАК встали на рейде в Авачинской губе. В ближайшее время корабли продолжат движение по заранее утвержденному маршруту патрулирования».
Основные задачи совместного патрулирования, по данным флота, заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране экономических объектов двух стран. Также экипажи традиционно отработают вопросы совместного маневрирования и взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась в акватории Японского моря.