Туск заявил о планах Польши производить 200 тыс. снарядов через два года

Польский премьер Дональд Туск сообщил о планах нарастить производство оружия

Tекст: Евгения Караваева

Дональд Туск сообщил, что Варшава рассчитывает увеличить производство артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм почти до 200 тыс. в год в течение двух лет, передает ТАСС. Он назвал эту цель «амбициозной и вполне реалистичной».

Премьер уточнил, что по итогам текущего года ожидается выпуск 30 тыс. таких боеприпасов. До конца 2028 года в Польше планируется построить три новых завода по производству оружия.

В марте бывший командующий вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский заявлял, что Минобороны намерено довести производство снарядов калибра 155 мм до 200-300 тыс. единиц в год в течение двух лет.

Ранее стало известно о планах Лондона резко увеличить выпуск артснарядов и о росте заказов на оружие европейских компаний в целом.