The Times сообщила о планах Лондона резко увеличить выпуск артснарядов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает газета The Times, крупнейший европейский производитель вооружений BAE за два года увеличит выпуск 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц и САУ в 16 раз, чтобы минимизировать зависимость от поставок из США и Франции.

По словам члена руководства компании Стива Кардью, BAE первой в мире внедряет новую технологию производства гексогена, позволяющую создавать до 100 тонн взрывчатки в год на одной автоматизированной линии, размещенной в стандартном контейнере.

Технология не требует строительства крупных заводов и позволит децентрализовать производство, планируется последующая продажа таких решений другим странам. Кардью заявил, что спрос на подобные технологии вырастет в связи с политикой новой администрации США и общей напряженностью в мире.

Готовые снаряды будут выпускаться на новой фабрике BAE в Уэльсе, запуск которой ожидается летом. В компании подчеркивают, что производство будет полностью независимым от американских технологий и компонентов, что снимет ограничения на экспорт боеприпасов, предусмотренные правилами торговли оружием США.

BAE остается единственным производителем 155-мм снарядов в Британии, которые массово передавались Киеву. Ранее для выпуска продукции компания была вынуждена закупать гексоген у США и Франции, но теперь намерена полностью перейти на собственные мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заняла первое место в мире по объему импорта военной продукции, заключив контракты на сумму 68,261 млрд долларов, а Германия в ближайшие годы передаст Киеву новые партии военной помощи, включая системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем.