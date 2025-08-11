Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Гладков посоветовал уволиться отказавшемуся ехать в приграничье чиновнику
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову найти новую работу, после того, как он отказался посещать физкультурный комплекс в поселке Уразово Валуйского округа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову найти новую работу, передает ТАСС. Причиной стало то, что Дятлов отказался посещать физкультурный комплекс в поселке Уразово Валуйского округа, сославшись на опасность ситуации.
На заседании правительства области первый заместитель министра спорта Валерий Сирюшов заявил, что подобные поступки подрывают доверие к власти, и предложил принять меры в отношении Дятлова.
«Если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, там справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него. Наверное, нужно сказать спасибо и поискать возможность другого трудоустройства данному человеку», – заявил Гладков.
Губернатор добавил, что любые кадровые решения должны осуществляться строго в рамках закона и не ущемлять права сотрудников. Он поручил профильным министерствам искать другие варианты трудоустройства для чиновников, не готовых работать в небезопасных приграничных районах.
