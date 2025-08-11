Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
Российские военные уничтожили лагерь и бронетехнику ВСУ под Северском
Военнослужащие группировки «Юг» нанесли удар по лагерю и технике ВСУ в районе Северска в Донецкой народной республике, что привело к потере мобильности у противника.
Российские военнослужащие из Южной группировки уничтожили лагерь и бронетехнику ВСУ в районе Северска, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-центре группировки, бойцы провели атаку с помощью артиллерии и сбросов с беспилотников.
Уточняется, что в результате уничтожены три единицы автомобильной и мототехники противника.
«Сбросами с дронов наши разведчики успешно поразили технику противника, а последующий взрыв объял пожаром весь скрытый лагерь противника», – заявили в пресс-центре.
Также отмечается эффективная работа артиллеристов группы. Им удалось уничтожить на ходу боевую бронированную машину «Козак», что, по словам военных, лишило ВСУ мобильности в этом районе.
Накануне российские саперы уничтожили французские мины в ДНР с помощью дронов. А ВСУ оказались в клещах российских военных под Красноармейском.