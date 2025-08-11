Появились сообщения о вылете Овечкина в США в начале сентября

Tекст: Мария Иванова

Александр Овечкин, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», отправится в США в начале сентября, передает РИА «Новости». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сезон 2025/26 станет для Овечкина двадцать первым в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном». По ходу сезона 2024/25 хоккеист сумел побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах лиги.

Сейчас на счету 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб, что является новым историческим показателем для НХЛ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятикратный обладатель Кубка ГагаринаДанис Зарипов сообщил о планах Александра Овечкина провести прощальный матч после завершения хоккейной карьеры.

Овечкин стал рекордсменом NHL по суммарному заработку за профессиональную карьеру.

Между тем появились чообщения, что в 2024 году администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения российских хоккеистов, в том числе Овечкина, для давления на Россию при обмене заключенными.