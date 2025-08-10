  • Новость часаВ Херсоне произошли взрывы
    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    10 августа 2025, 20:50 • Новости дня

    В аэропорту Сочи из-за ограничений задержали более десяти рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В международном аэропорту Сочи фиксируются значительные задержки рейсов из-за недавно вводимых временных ограничений на работу.

    В Telegram-канале аэропорта сообщается, что задержки более чем на два часа затронули 12 рейсов. В администрации заверили, что прикладывают усилия для снижения неудобств для пассажиров.

    В тексте подчеркивается, что аэропорт постепенно возвращается к нормальной работе. По состоянию на 17.00 были обслужены 286 рейсов на вылет и прилет.

    Напомним, в пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город. В аэропорту Сочи приостановливали прием и отправку всех воздушных судов.

    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    10 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Названа причина смерти режиссера Бутусова

    Режиссер Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии

    Названа причина смерти режиссера Бутусова
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов трагически утонул во время отдыха на болгарском побережье, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что Бутусов утонул во время отдыха с женой и двумя детьми в Болгарии, передает РИА «Новости». Крок назвал случившееся нелепой и трагической смертью.

    Директор театра подчеркнул, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад, а первой его постановкой стала пьеса Шекспира «Мера за меру». Крок отметил, что приглашение Бутусова в театр стало первым знакомством коллектива с режиссером, который уже был известен яркими работами в «Сатириконе» и МХТ им. Чехова.

    По его словам, Бутусов отличался самостоятельностью творческого почерка и собственным видением театра. Он добавил, что режиссер поставил ключевые спектакли «Бег» по Булгакову и «Король Лир» по Шекспиру, которые до сих пор идут в репертуаре театра и любимы зрителями и актерами.

    Ранее стало известно, что российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    10 августа 2025, 20:20 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа, был убит один полицейский, второй получил ранение, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    Злоумышленником оказался неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, установленный в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на теракт, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, при попытке задержания по месту жительства подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу по полицейским. «В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан», – говорится в официальном сообщении.

    В операции по задержанию участвовали сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    Ранее в городе Алексин в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.

    В среду новосибирский облсуд признал 18-летнего жителя Новосибирска виновным в поджоге релейного шкафа, совершенном по заданию из интернета.

    В июле в Новороссийске задержали подозреваемых в подготовке теракта на ж/д путях.

    10 августа 2025, 17:05 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело возбуждено по факту частичного затопления морского буксира «Капитан Ушаков» у Балтийского завода в Петербурге, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    Следствие установило, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ судно, принадлежащее Ярославскому судостроительному заводу, дало крен на правый борт, в результате чего частично ушло под воду в акватории реки Большая Невка, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

    Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в Следственном комитете.

    Напомним, вечером 8 августа морской буксир «Капитан Ушаков» накренился и затонул у причала Балтийского завода в Петербурге.

    В июле опрокинувшийся буксир на Волге унес жизнь женщины.

    10 августа 2025, 19:00 • Новости дня
    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

    Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

    Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

    Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    10 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    В Татарстане объявили беспилотную опасность

    МЧС: В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность», сообщило приложение МЧС России.

    «Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

    Накануне власти Татарстана сообщили о находке обломков трех БПЛА. В городах Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге была объявлена угроза атаки беспилотников.

    10 августа 2025, 14:10 • Новости дня
    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине

    Политолог Козюлин: Для ЕС принципиально важно оказаться за столом переговоров с США и РФ

    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа не может смириться с тем, что США и РФ готовы обсуждать конфликт на Украине без ее участия. Поэтому ЕС пытается имитировать согласие с компромиссным решением текущего кризиса, однако стоит им присоединиться к диалогу Москвы и Вашингтона – процесс обсуждения будет саботирован, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах России и США.

    «Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия. Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого Света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд, оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

    «Это важное и конструктивное положение, которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее искренность Евросоюза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

    «Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернутся к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

    «Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого Света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого Света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    10 августа 2025, 18:40 • Новости дня
    ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

    Минобороны: ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение трех часов средства ПВО ликвидировали 26 украинских дронов самолетного типа, летевших над Брянской, Калужской, Рязанской и Белгородской областями и Краснодарским краем.

    Как сообщило Минобороны в Telegram-канале, беспилотники были сбиты в период с 15.00 до 18.00 мск.

    Согласно информации ведомства, 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 10 – над Калужской областью. В Краснодарском крае были уничтожены три беспилотника, по одному аппарату сбили в Рязанской и Белгородской областях.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.

    10 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    «Калашников» впервые показал дрон «Гранат-4» с лазерным наведением

    Tекст: Валерия Городецкая

    На презентации новых АК-15К и АК-15СК концерн «Калашников» впервые показал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием и дальностью наблюдения до 70 км.

    Новый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» с гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания и наблюдения (ГОЭСЦН) предназначен для дистанционного наблюдения и лазерного наведения боеприпасов, передает ТАСС.

    «Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения», – отмечается в материалах к изделию.

    Комплекс позволяет вести наблюдение с использованием видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Система также обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению на дистанции от 100 м до 12 км.

    БПЛА «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН обладает диапазоном скоростей 90–130 км/ч, максимальной взлетной массой 55 кг, радиусом применения до 55 км, максимальной высотой полета 3000 м. Запуск осуществляется с катапульты.

    Ранее в Ижевске продемонстрировали комплекс «Гранат-4-Э», использовавшийся в военной версии для поражения различных целей, включая танк Abrams, в зоне спецоперации.

    10 августа 2025, 16:05 • Новости дня
    Психотерапевт рассказал, как молодежь теряет интерес к работе из-за соцсетей

    Психотерапевт Кульгавчук связал выгорание молодых специалистов с влиянием соцсетей

    Психотерапевт рассказал, как молодежь теряет интерес к работе из-за соцсетей
    @ Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодые специалисты все чаще сталкиваются с выгоранием и утратой интереса к работе уже через один-два года профессиональной деятельности из-за давления соцсетей и информационной перегрузки, сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Кульгавчук отметил, что профессиональное выгорание среди зумеров становится все более распространенной проблемой. Он подчеркнул, что выгорание у представителей поколения Z связано с особенностями цифровой среды, экономической нестабильностью и изменением традиционных ценностей. По его словам, «выход из состояния выгорания возможен, но это требует времени, терпения и системного подхода». Специалист советует не бояться просить помощи у близких и профессионалов.

    По данным исследований НИУ ВШЭ, уровень стресса и тревожности среди молодежи остается стабильно высоким, превышая показатели старших возрастных групп. Причинами становятся давление социальных сетей, информационная перегрузка и экономическая нестабильность. Мониторинг экономики образования ВШЭ в 2023 году показал, что все больше молодых специалистов сталкиваются с трудностями при адаптации к первой работе. До 40% респондентов в возрасте 18–25 лет сообщали о постоянной усталости и эмоциональном истощении, связанном с совмещением работы и учебы.

    Изменения на рынке труда также усугубляют проблему: среди молодежи увеличивается доля проектной работы, фриланса и гибридной занятости, что приводит к размытию границ между работой и личной жизнью, нестабильности доходов и необходимости постоянного обучения. По данным Росздравнадзора, растет число обращений молодых людей к неврологам и психотерапевтам с жалобами на хроническую усталость, апатию и проблемы со сном.

    Кульгавчук подчеркнул, что ключ к профилактике выгорания – открытый диалог, поддержка и поощрение обращения за профессиональной помощью, а не обесценивание переживаний молодых работников.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте интереса у молодежи к рабочим профессиям. Глава МИД Сергей Лавров посоветовал молодежи разбавлять серьезную работу «веселыми перерывами».

    10 августа 2025, 16:20 • Новости дня
    Психотерапевт объяснил опасность сверхурочных для психического здоровья

    Психотерапевт Кульгавчук рассказал о методах борьбы с профессиональным выгоранием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярное игнорирование личного времени и отказ от отдыха может привести к эмоциональному истощению и профессиональному выгоранию, рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    Кульгавчук подчеркнул, что борьба с профессиональным выгоранием требует системного подхода и признания проблемы. Эксперт советует начать с честного признания усталости и анализа источников стресса, которые можно выписать и постепенно разделить на изменяемые, делегируемые и необязательные задачи.

    По словам психотерапевта, важно четко ограничить рабочее время, не проверять рабочую почту в нерабочие часы и отказываться от необязательных сверхурочных. Особое внимание следует уделять личному времени, даже короткие периоды отдыха способствуют восстановлению сил.

    Кульгавчук отметил, что если делегировать задачи некому, необходимо пересмотреть приоритеты и снизить нагрузку, сосредоточившись на действительно важных делах. Он также рекомендует находить микро-радости, заниматься хобби и обсуждать состояние с руководством, если отношения позволяют. Использование корпоративных программ поддержки психического здоровья может значительно облегчить ситуацию.

    Эксперт подчеркнул, что общение с близкими и профессиональная терапия, включая когнитивно-поведенческий подход, остаются одними из самых эффективных методов восстановления. В тяжелых случаях необходима помощь психотерапевта или психиатра, который может назначить медикаментозную поддержку.

    Ранее Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что молодые специалисты все чаще сталкиваются с выгоранием и утратой интереса к работе уже через один-два года профессиональной деятельности из-за давления соцсетей и информационной перегрузки.

    10 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Южная» уничтожили опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» с помощью артиллерии и FPV-дронов.

    По данным Минобороны России, огневая позиция с украинскими военными была обнаружена операторами беспилотников в ходе воздушной разведки на Константиновском направлении в районе села Свято-Покровское ДНР, передает ТАСС.

    «В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». В результате точного удара артиллерии и FPV-дронов опорный пункт противника был уничтожен», – сообщили в министерстве.

    Бригада ВСУ «Эдельвейс» известна своей приверженностью нацистской идеологии. Российские военные неоднократно обнаруживали в опорных пунктах этой части символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, и вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.

    Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

    В июле «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, а в начале июня артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Часовым Яром.

    10 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске

    Минобороны: ВС России уничтожили узел связи ВСУ в Северске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведчики «Южной» группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Северске Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что военнослужащие обнаружили место расположения пехоты ВСУ, подтвердили цель и нанесли точные удары по ней при помощи ударных FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    В результате атаки была ликвидирована украинская пехота и разрушена инфраструктура управления противника. В министерстве также уточнили, что уничтожен узел связи ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этой позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на Северском направлении.

    Ранее российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР. Также сообщалось, что бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР.

    10 августа 2025, 18:20 • Новости дня
    Дрон-камикадзе ВСУ сжег комбайн в Брянской области

    Губернатор Богомаз: Дрон-камикадзе ВСУ сжег комбайн в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака на комбайн произошла в селе Алешковичи Суземского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в результате целенаправленного удара дрона-камикадзе по сельхозтехнике машина полностью сгорела.

    «Укронацисты атаковали дронами-камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате целенаправленного удара по работающей в полях сельхозтехнике полностью сгорел комбайн. К счастью, комбайнер вовремя успел укрыться и не пострадал!», – сообщил Богомаз.

    На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее три работника «Брянскавтодора» пострадали при атаке украинских дронов. Кроме того, при атаке дронов в Брянске пострадали два сотрудника водоканала.

    10 августа 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Киргизии Садыром Жапаровым, в ходе которого рассказал о переговорах с представителем США и предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин проинформировал своего киргизского коллегу о главных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и сообщил о планируемой встрече с Трампом на Аляске.

    Жапаров приветствовал развитие диалога между Россией и США, а также усилия, направленные на политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Украине.

    В ходе разговора лидеры также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году Киргизия занимает пост председателя.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону результаты недавних контактов России и США.

    Также Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Лулой да Силвой вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и рассказал о результатах диалога со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом.

    Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ключевых итогах переговоров России и США.

