СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Следствие установило, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ судно, принадлежащее Ярославскому судостроительному заводу, дало крен на правый борт, в результате чего частично ушло под воду в акватории реки Большая Невка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, вечером 8 августа морской буксир «Капитан Ушаков» накренился и затонул у причала Балтийского завода в Петербурге.

В июле опрокинувшийся буксир на Волге унес жизнь женщины.