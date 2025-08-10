Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.0 комментариев
СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
Уголовное дело возбуждено по факту частичного затопления морского буксира «Капитан Ушаков» у Балтийского завода в Петербурге, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Следствие установило, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ судно, принадлежащее Ярославскому судостроительному заводу, дало крен на правый борт, в результате чего частично ушло под воду в акватории реки Большая Невка, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).
Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в Следственном комитете.
Напомним, вечером 8 августа морской буксир «Капитан Ушаков» накренился и затонул у причала Балтийского завода в Петербурге.
