Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника, нанося удары по силам и технике ВСУ, сообщает Telegram-канал МО. В районах Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, а также Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области поражены две механизированные бригады ВСУ, бригада морской пехоты и две бригады теробороны.

По официальным данным, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и 10 автомобилей. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Группировка «Днепр» атаковала формирования ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей, в частности, три механизированные, одну горно-штурмовую, три бригады береговой обороны и одну бригаду теробороны. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Российские войска также нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, складам беспилотников большой дальности и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 134-х районах с помощью авиации, беспилотников, ракетных и артиллерийских средств.

Системы ПВО России сбили две управляемые ракеты «Нептун», три управляемые авиабомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 372 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 76 185 беспилотников, 625 зенитных комплексов, 24 519 танков и бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 360 артиллерийских орудий и 39 418 единиц специальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные России также взяли под контроль село Поддубное в ДНР. Российские подразделения освободили поселок Предтечино в ДНР. Вооруженные силы России начали штурмовать ключевое укрепление ВСУ в Донбассе.