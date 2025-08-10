Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.8 комментариев
Sunday Times сообщила о нежелании стран Европы отправлять войска на Украину
Европейские государства сосредоточили усилия на развитии оборонной промышленности Украины, участники «Коалиции желающих» не хотят отправлять войска, пишет Sunday Times.
Чиновник высокого ранга в Минобороны Великобритании заявил Sunday Times, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине», передает ТАСС.
По его словам, «важно обеспечить» боеспособность ВСУ. Газета уточняет, что речь идет не только о поставках систем ПВО или беспилотников. Европейские державы обсуждают возможность развития на Украине производства дальнобойных ракет и другого вооружения, чтобы Киев не зависел от других государств в их применении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».