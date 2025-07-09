Минфин отказался от национализации частных золотодобытчиков страны

Силуанов заявил об усилении контроля за золотодобывающей отраслью

Tекст: Денис Тельманов

Министр финансов Антон Силуанов выступил в Госдуме, где заявил, что Минфин РФ не видит необходимости в национализации частных золотодобывающих предприятий, передает ТАСС. Он отметил, что считает нецелесообразным введение чрезвычайных мер в этой сфере, подчеркнув значение частного бизнеса.

Силуанов отметил: «Что касается золотодобывающих компаний, думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем.Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей, усиливаем контроль за экспортными операциями. Думаю, что не надо мер чрезвычайного характера и национализацию вводить».

Дополнительно Силуанов сообщил, что меры по контролю уже ужесточаются на всех этапах – от добычи до экспортных операций с золотом. По его мнению, этого достаточно для стабильного развития отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование о незаконной добыче и перевозке крупных партий драгметаллов в Челябинской области завершено. Компания «Полиметалл» запустила вторую линию Амурского гидрометаллургического комбината и увеличила годовой объем производства золота до 25-30 тонн.