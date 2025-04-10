«Полиметалл» запустил вторую линию Амурского ГМК для выпуска золота

«Полиметалл» удвоил выпуск золота на Амурском ГМК после запуска второй линии

Tекст: Вера Басилая

Компания «Полиметалл» запустила в промышленную эксплуатацию вторую линию Амурского гидрометаллургического комбината, передает ТАСС.

В копании сообщили, что новое производство не имеет аналогов в мире и стало первым в России, способным перерабатывать золотосодержащие руды двойной упорности. Это укрепляет технологический суверенитет страны, устраняя зависимость от экспорта полуфабрикатов.

Запуск второй линии позволит перерабатывать золотосодержащие концентраты независимо от их химического состава. Теперь золото из сложного сырья, прежде извлекаемого за рубежом, будет производиться на территории России. АГМК-2 будет перерабатывать золотосодержащий концентрат с месторождений Нежданинское, Майское и Ведуга, расположенных соответственно в Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае.

С запуском новой линии общий объем производства на Амурском ГМК возрастет до 25-30 тонн золота в год. Инвестиции в проект составили более 60 млрд рублей, с привлечением льготного финансирования ВЭБ.РФ.

Председатель совета директоров «Полиметалла» Александр Говорунов отметил стратегическую важность проекта для компании и всей горнодобывающей отрасли.

На строительстве АГМК-2 были задействованы 7,5 тыс. человек и 228 подрядных организаций, большинство из которых – компании Дальнего Востока. Около 600 новых рабочих мест созданы благодаря проекту, увеличив численность сотрудников комбината до 1,1 тыс. человек. АГМК, запущенный в 2012 году, первым в России использовал технологию высокотемпературного автоклавного выщелачивания, а в 2018 году прошел модернизацию, увеличив объем переработки до 180-200 тыс. тонн концентрата в год.

Проект второй автоклавной линии стартовал в 2019 году, а в 2020 году на площадку доставили самый крупный в мировой золотодобыче автоклав весом более 1 тыс. тонн. Технологии АГМК-2 запатентованы в восьми странах.

Госдепартамент и министерство финансов США ввели санкции против крупнейших российских золотодобывающих компаний «Полиметалл» и «Полюс».