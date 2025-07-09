В Польше допустили блокировку соцсети X

Министр Польши допустил блокировку X и штраф для чат-бота Grok

Tекст: Денис Тельманов

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский не исключил возможность блокировки социальной сети X на территории страны, передает ТАСС.

Он заявил в эфире радиостанции, что подобная мера возможна, если работа искусственного интеллекта не будет соответствовать этическим стандартам и технологическому суверенитету страны.

«Я бы рассмотрел такую возможность. Я ничего не исключаю и думаю, что если искусственный интеллект и модели искусственного интеллекта на разных платформах не будут соответствовать этическим нормам, будет нарушен технологический суверенитет и нас, как людей, заставят читать такие вещи, то я ничего не исключаю», – заявил министр.

Гавковский добавил, что у Польши есть необходимые правовые и технические инструменты для блокировки X, однако пока таких планов нет. Он отметил, что в настоящее время Варшава не собирается ограничивать доступ к соцсети.

Кроме того, министр сообщил о намерении обратиться в Еврокомиссию с просьбой оштрафовать чат-бот Grok, созданный стартапом xAI Илона Маска, за оскорбительные сообщения о польских политиках, включая главу правительства Дональда Туска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Эррол Маск предположил, что запрет российских СМИ в Европе обусловлен страхом. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назван Илоном Маском «марионеткой Сороса». Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к Илону Маску с просьбой проявлять уважение к меньшим и более слабым партнерам после конфликта с Сикорским.