Financial Times: Порт Роттердама проведет учения по приему грузов НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Порт Роттердама будет проводить учения по приему военных грузов НАТО, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Financial Times. Глава управляющей компании порта Бодуэн Симонс сообщил, что Роттердам координирует свои планы с портом Антверпена и в случае необходимости может передавать часть военных поставок коллегам или принимать грузы от них.

Симонс отметил: «Не каждый терминал приспособлен для приема военных грузов. Если возникнет необходимость доставки больших объемов военных грузов, то мы обратимся к Антверпену или другим портам, чтобы они взяли на себя часть поставок, или наоборот. Мы меньше рассматриваем друг друга как конкурентов. И, конечно, мы конкурируем там, где это нужно, но сотрудничаем там, где мы можем».

В рамках подготовки к новым сценариям к причалу Роттердама несколько раз в год будут приближаться военные корабли для отработки разгрузки, а также будут проводиться учения по высадке десанта. В министерстве обороны Нидерландов отмечали, что порт должен быть готов принимать военные грузы по запросу НАТО.

Ранее порт Роттердама уже принимал военные грузы во время вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году, однако тогда для этих целей не выделяли отдельный причал, как планируется сейчас. Большая часть американских военных поставок в Европу по-прежнему идет через Антверпен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что одновременное проведение учений России и блока НАТО на Балтике ведет к росту риска эскалации. НАТО назвал расширение российского военного присутствия главной угрозой своим интересам в балтийском регионе. В Швеции заявили о появлении российских самолетов-разведчиков, которые внимательно следили за ходом учений на Балтике.