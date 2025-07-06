Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.35 комментариев
Суд арестовал напавшего на ребенка с ножом в Подмосковье мужчину
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
«В Сергиевом-Посаде по ходатайству следствия судом арестован местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина с ножом напал на девятилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде. Преступник подошел к ребенку со спины, когда тот катался на качелях. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Накануне уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мальчика, на которого напал с ножом больной шизофренией мужчина, прооперировали, его жизнь находится вне опасности.