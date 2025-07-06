Суд арестовал напавшего на ребенка с ножом в Подмосковье мужчину

Tекст: Дарья Григоренко

«В Сергиевом-Посаде по ходатайству следствия судом арестован местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребенка. Под стражей он пробудет до 4 сентября 2025 года», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина с ножом напал на девятилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде. Преступник подошел к ребенку со спины, когда тот катался на качелях. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мальчика, на которого напал с ножом больной шизофренией мужчина, прооперировали, его жизнь находится вне опасности.