В Сергиевом Посаде мужчина ударил в шею катавшегося на качелях ребенка

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.