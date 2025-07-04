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В Сергиевом Посаде мужчина ударил в шею катавшегося на качелях ребенка
Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.
ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.