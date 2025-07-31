Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси дал пощечину футболисту мексиканского «Атласа» Серхио Эрнандесу во время матча первого тура Кубка лиг, сообщает РИА «Новости». Эпизод произошел после словесной перепалки между спортсменами, когда аргентинец сначала похлопал соперника по затылку, а затем нанес легкую пощечину.

Несмотря на инцидент, арбитр встречи не наказал Месси, и нападающий продолжил участвовать в игре без последствий. Встреча прошла на домашней арене «Интер Майами» и завершилась победой американской команды со счетом 2:1.

Месси провел на поле все 90 минут и отметился двумя результативными передачами, внеся значительный вклад в успех своей команды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по количеству голов без учета пенальти. Месси возглавил рейтинг лучших футболистов всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Пеле и Марадону. Он также отказался от встречи с президентом США Джо Байденом из-за занятости.