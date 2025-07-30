На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.10 комментариев
Росавиация лишила «Ангару» права на техническое обслуживание самолетов
Сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на выполнение технического обслуживания воздушных судов и их компонентов аннулирован, сообщили в Росавиации.
Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором совместно с экспертами ведомства, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
По информации Росавиации, в ходе проверки были выявлены нарушения работы авиакомпании как организации по техническому обслуживанию.
Среди выявленных нарушений отмечено оформление документации без фактического выполнения работ, а также то, что необходимые инструменты и оборудование не использовались.
Ранее в Амурской области была начата проверка деятельности авиакомпании «Ангара» после падения ее самолета Ан-24 в труднодоступной горной местности.
Напомним, на прошлой неделе самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. По предварительной информации, в крушении никто не выжил.