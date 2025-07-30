Росавиация лишила «Ангару» права на техническое обслуживание самолетов

Tекст: Валерия Городецкая

Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором совместно с экспертами ведомства, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

По информации Росавиации, в ходе проверки были выявлены нарушения работы авиакомпании как организации по техническому обслуживанию.

Среди выявленных нарушений отмечено оформление документации без фактического выполнения работ, а также то, что необходимые инструменты и оборудование не использовались.

Ранее в Амурской области была начата проверка деятельности авиакомпании «Ангара» после падения ее самолета Ан-24 в труднодоступной горной местности.

Напомним, на прошлой неделе самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. По предварительной информации, в крушении никто не выжил.