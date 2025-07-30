Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
На Камчатке после землетрясения не зафиксировали тяжелых травм
Все пострадавшие в результате землетрясения на Камчатке находятся в удовлетворительном состоянии, а городская детская поликлиника №1 временно прекратила работу из-за повреждений.
Тяжелых травм среди пострадавших во время землетрясения на Камчатке не выявлено, передает РИА «Новости». Глава регионального минздрава Олег Мельников сообщил: «Что касается пострадавших во время этого сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Все пациенты в удовлетворительном состоянии, тяжелых травм не зафиксировано». В частности, во время землетрясения в аэропорту пострадала женщина, ее состояние оценивается как удовлетворительное, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь. Наиболее серьезные повреждения после землетрясения получил корпус городской детской поликлиники №1, учреждение временно приостановило работу, в здании проводится обследование техническими специалистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало самым сильным в регионе с 1952 года. Магнитуда подземных толчков у Камчатки достигла 8,5. На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой четыре метра.