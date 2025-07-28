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Астрономы МГУ обнаружили новую звезду в созвездии Змеи
МГУ сообщил об открытии новой звезды V691 Serpentis после термоядерного взрыва
В созвездии Змеи обнаружена новая звезда V691 Serpentis, которую стало возможно увидеть в телескоп благодаря внезапному всплеску яркости после термоядерного взрыва на белом карлике.
Ученые Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ совместно с международной научной группой открыли новую звезду в созвездии Змеи, сообщает ТАСС.
Новый объект получил обозначение V691 Serpentis. Сейчас ее можно наблюдать в южной части неба вечером с помощью небольших телескопов.
Как рассказали в МГУ, звезда обнаружена на границе созвездий Змеи, Щита и Орла в рамках астрономического обзора New Milky Way на астроферме «Астроверты» в Нижнем Архызе. Объект 12-й звездной величины был найден с помощью широкоугольной камеры. За два дня до открытия в этой части неба новый объект зафиксирован не был.
«Объект обнаружен в рамках обзора New Milky Way, проводимого при участии ученых московского университета. Спектроскопические наблюдения на 2,5-метровом телескопе Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ подтвердили природу объекта как вспышку классической новой звезды», – сообщили в университете.
Ведущий программист ГАИШ МГУ Кирилл Соколовский отметил, что команда использует современные методы автоматического поиска переменных объектов, что позволяет почти в реальном времени фиксировать появление новых звезд. По словам ученых, вспышка произошла в тесной двойной системе на поверхности белого карлика, когда водородное вещество, накопленное с компаньона, вызвало термоядерный взрыв.
В результате такой вспышки система резко увеличивает яркость в десятки тысяч раз, становясь видимой даже в бинокль. V691 Serpentis стала второй новой звездой, обнаруженной российскими астрономами в 2025 году: ранее в этом году была найдена V7993 Sagittarii. В среднем в нашей галактике каждый год фиксируют около десяти подобных событий.
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