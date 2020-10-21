Ученые впервые узнали скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики

Американские астрофизики впервые смогли определить скорость вращения сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь.

В исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters говорится, что в центре нашей Галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А (SgrA*). За ее открытие ученый-астрофизик Рейнхард Генцель и ученый-астроном Андреа Гез в этом году получили Нобелевскую премию по физике. Они же вычислили, что масса SgrA* составляет около 4 млн солнечных масс, передает РИА «Новости».

Второй важнейший параметр, характеризующий черную дыру и имеющий важное значение при формировании и эволюции галактики – скорость вращения, или спин, до последнего времени был неизвестен. Влияние вращения черной дыры на орбиты ближайших звезд незначительно, поэтому его трудно измерить напрямую.

Вместо этого исследователи из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского института (CfA) и Центра междисциплинарных исследований и исследований в области астрофизики Северо-Западного университета (CIERA) изучили орбиты и пространственное распределение S-звезд – ближайших к черной дыре звезд, вращающихся вокруг нее.

Авторы установили, что S-звезды организованы в две плоскости типа звездных дисков, вращающихся в разных направлениях. По мнению исследователей, это указывает на то, что скорость вращения самой SgrA* невелика – если бы она обладала значительным вращением, орбитальные плоскости звезд со временем испытывали бы смещение, но этого не наблюдается. По оценкам ученых спин черной дыры составляет не более 0,1.

«Для нашего исследования мы использовали недавно обнаруженные S-звезды, чтобы показать, что спин черной дыры SgrA* меньше, чем 10% от ее максимального значения, что соответствует вращению со скоростью света. В противном случае общие орбитальные плоскости этих звезд не оставались бы выровненными в течение их жизни, как мы это видим сегодня», – приводятся в пресс-релизе CfA слова одного из авторов исследования профессора Абрахама Леба (Abraham Loeb).

«Черные дыры выделяют огромное количество энергии, которая удаляет газ из галактик», – продолжает второй автор исследования Джакомо Фраджионе (Giacomo Fragione) из CIERA.

При этом образуются мощные пучки лучей – квазарные струи, или джеты. Но астрофизики считают, что от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути вряд ли стоит ожидать таких струй, так как она слишком медленно вращается.

«Считается, что струи приводятся в движение быстро вращающимися черными дырами, которые действуют как гигантские маховики», – объясняет Леб.

Ученые надеются, что более точные данные о скорости вращения черной дыры SgrA* они смогут получить, когда будет полностью реализован проект по созданию глобальной сети радиотелескопов Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope), цель которого – наблюдение за непосредственным окружением сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Рождер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.