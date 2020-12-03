Создана самая детальная карта Млечного пути

Европейский орбитальный телескоп GAIA подготовил карту Млечного пути, на ней зафиксировано положение почти 2 млрд звезд, сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества Великобритании (RAS).

«Зонд GAIA измеряет расстояние до сотен миллионов объектов, удаленных от нас на тысячи световых лет. Он делает это с точностью, эквивалентной тому, если бы могли определить толщину волоса с расстояния в две тысячи километров. Эти данные имеют фундаментальное значение для астрофизики, позволяя нам изучать прошлое и будущее Галактики», – отметил астроном из Кембриджского университета Флор ван Левен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RAS.

В число звезд, нанесенных на карту, вошло около 300 тыс. объектов, находящихся в ближайших окрестностях Солнечной системы, а также звезды в Большом и Малом Магеллановых Облаках.

Ученые с помощью этих данных подготовили прогнозы по тому, как изменятся окрестности Солнечной системы в 1,6 млн лет, а также установили точную скорость движения Солнца вокруг центра галактики. Измерения подтвердили, что Солнечная система со временем ускоряет движение. Скорость движения системы по орбите повышается на 7 мм в секунду каждый год.

Также с помощью GAIA были получены координаты, размеры и температура нескольких десятков тысяч астероидов и комет. Эту информацию планируется применять для раскрытия истории эволюции Земли и других планет Солнечной системы.

Напомним, в марте основываясь на данных космического телескопа GAIA, ученые определили диаметр гало темной материи – сферической области, на которую распространяется гравитационное поле Млечного Пути.